Ομάδα ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών αντί ενός προσώπου για το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς

Την πρόθεση του Υπουργικού Συμβουλίου να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό στον διορισμό ομάδας ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών εξέφρασε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μετά το πέρας της σημερινής συνεδρίας του σώματος.

Όπως ανέφερε, το θέμα συζητήθηκε ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου και πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων τόσο ως προς τα πρόσωπα όσο και ως προς τα προσόντα που θα πρέπει να διαθέτουν όσοι στελεχώσουν την ομάδα.

Ερωτηθείς κατά πόσο στην ομάδα ενδέχεται να συμμετέχουν και πρόσωπα εκτός Κύπρου, απέφυγε να αποκλείσει οποιοδήποτε ενδεχόμενο