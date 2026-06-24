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Ενημερώνει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το κυπριακό ο Ντιάν – Πότε μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη

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Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, η ενημέρωση θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών.

Σε ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στη Νέα Υόρκη για την κατάσταση στην Κύπρο, αναμένεται να προβεί ο ειδικός αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Κασίμ Ντιάν, κατά τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, η ενημέρωση θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών.

Οι ημερομηνίες κατά τις οποίες το Συμβούλιο Ασφαλείας θα συνεδριάσει για τις εκθέσεις του ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, για τις Καλές του Υπηρεσίες για την Κύπρο και την ΟΥΝΦΙΚΥΠ εντός Ιουλίου δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη.

 

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