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ΔΗΣΥ: «Το ΑΚΕΛ υιοθετεί τοξικό και ακραίο πολιτικό λόγο - Χρησιμοποεί πρακτικές εκφοβισμού και bullying»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ υποστηρίζει ότι οι τοποθετήσεις στελεχών του ΑΚΕΛ «αγγίζουν ή και ξεπερνούν τα όρια της ρητορικής μίσους», εκτιμώντας ότι στόχος είναι η συστηματική όξυνση και ο διχασμός της κοινωνίας.

Σφοδρή επίθεση κατά του ΑΚΕΛ εξαπέλυσε ο Δημοκρατικός Συναγερμός, κατηγορώντας το κόμμα της Αριστεράς ότι υιοθετεί σταδιακά «τοξικό, ακραίο και εξτρεμιστικό λόγο».

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ υποστηρίζει ότι οι τοποθετήσεις στελεχών του ΑΚΕΛ «αγγίζουν ή και ξεπερνούν τα όρια της ρητορικής μίσους», εκτιμώντας ότι στόχος είναι η συστηματική όξυνση και ο διχασμός της κοινωνίας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΔΗΣΥ 

Το ΑΚΕΛ εξελίσσεται σταδιακά σε ένα κόμμα με τοξικό, ακραίο και εξτρεμιστικό λόγο. Με τις τοποθετήσεις των στελεχών του να αγγίζουν ή να ξεπερνούν πλέον τα όρια της ρητορικής μίσους, φαίνεται να επιδιώκει συστηματικά τον διχασμό της κοινωνίας. Με πρακτικές εκφοβισμού και bullying, δημόσια και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εναντίον όσων εκφράζουν διαφορετική άποψη ή διατυπώνουν μια νηφάλια και τεκμηριωμένη θέση.

Είναι πλέον προφανές ότι, στην πορεία που έχει επιλέξει ενόψει των Προεδρικών Εκλογών του 2028, που αποτελεί και τη μοναδική του προτεραιότητα, θα συνεχίσει να ακολουθεί την ίδια επικίνδυνη και αδίστακτη τακτική.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα παραμείνει σταθερά η δύναμη της υπευθυνότητας, της σταθερότητας, της νηφαλιότητας, του σεβασμού του Κράτους Δικαίου, ανάχωμα και σε πλήρη αντίθεση με τη στάση και τις πρακτικές του ΑΚΕΛ.

 

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