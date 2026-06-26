Καταπέλτης κατά Οδυσσέα, ο Παπακωνσταντίνου: «Έσχιζε τα ιμάτιά του για την ανεξαρτησία της Ελεγκτικής, τώρα αλλάζει το αφήγημα»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους απάντησε ο Γενικός Ελεγκτής Ανδρέας Παπακωνσταντίνου στις θέσεις του τέως Γενικού Ελεγκτή και νυν βουλευτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει οποιαδήποτε παρέμβαση στην ανεξαρτησία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Μιλώντας στον Πολίτη 107,6 & 97,6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» με την Άντρη Δανιήλ ανέφερε ότι: «Συνήθως είμαι διαλλακτικός σε πολλά θέματα. Όμως στο συγκεκριμένο θα είμαι απόλυτος», δήλωσε, στέλνοντας μήνυμα προς την Πρόεδρο της Βουλής, τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και τα μέλη της ότι όσο βρίσκεται στην ηγεσία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας θα προστατεύσει την ανεξαρτησία της τόσο από την εκτελεστική όσο και από τη νομοθετική εξουσία.

Αφορμή στάθηκε η πρώτη συνάντησή του με τη νέα Επιτροπή Ελέγχου, κατά την οποία, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης ζήτησε τα πρακτικά της διευθυντικής ομάδας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Ο κ. Παπακωνσταντίνου είπε ότι απάντησε αμέσως πως «δεν θα δοθούν. Απλώς δεν θα δοθούν», χαρακτηρίζοντας αντισυνταγματική οποιαδήποτε προσπάθεια κοινοβουλευτικού ελέγχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Ο Γενικός Ελεγκτής άφησε αιχμές κατά του προκατόχου του, λέγοντας ότι προκαλεί εντύπωση η αλλαγή στάσης ενός ανθρώπου που υπηρέτησε επί δέκα χρόνια τον θεσμό. «Ο κ. Μιχαηλίδης έσχιζε τα ιμάτιά του για την ανεξαρτησία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και τώρα το αφήγημα αλλάζει», ανέφερε.

Υποστήριξε ακόμη ότι αν η Βουλή μπορούσε να ελέγχει την Ελεγκτική Υπηρεσία ή να καθορίζει το πρόγραμμα των ελέγχων της, θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και στην παράλυση του θεσμού μέσω συνεχών αιτημάτων και παρεμβάσεων.

Αναφερόμενος στη στάση που τηρήθηκε κατά τη συνεδρία, αποκάλυψε ότι ανάλογη θέση με εκείνη του Οδυσσέα Μιχαηλίδη εξέφρασε και ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης, εξέλιξη που, όπως είπε, τον απογοήτευσε.

Ο Γενικός Ελεγκτής εξέφρασε ακόμη τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, αντί η πρώτη συνεδρία της νέας Επιτροπής Ελέγχου να επικεντρωθεί στην ενίσχυση των ελέγχων προς την εκτελεστική εξουσία, η βασική συζήτηση αφορούσε την ίδια την Ελεγκτική Υπηρεσία. Όπως ανέφερε, η Υπηρεσία εκδίδει περίπου 55 εκθέσεις ετησίως και η Επιτροπή θα μπορούσε είτε να αναδεικνύει συστηματικά τα ευρήματά τους είτε να διενεργεί δικούς της κοινοβουλευτικούς ελέγχους σε άλλους τομείς, ώστε να ενισχυθεί συνολικά ο έλεγχος της δημόσιας διοίκησης.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να ζητηθεί γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία, εμφανίστηκε βέβαιος για τη συνταγματική ορθότητα της θέσης του, επισημαίνοντας ότι τελικός κριτής είναι το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο. «Αν κάποιος πιστεύει ότι δεν υπηρετώ σωστά το Σύνταγμα, τον προκαλώ και τον παρακαλώ να οδηγήσει το θέμα εκεί», δήλωσε.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου ανακοίνωσε επίσης ότι το επόμενο διάστημα η Ελεγκτική Υπηρεσία θα δημοσιοποιήσει περίπου δέκα νέες εκθέσεις, μεταξύ των οποίων για τις αδειοδοτήσεις ξενοδοχείων από το Υφυπουργείο Τουρισμού, την ασφάλεια των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στα σχολικά κτίρια και την εμπειρία των πολιτών από τη χρήση των λεωφορείων, με σύγκριση του κόστους χρήσης δημόσιων συγκοινωνιών και ιδιωτικού αυτοκινήτου.

Ακούστε την παρέμβαση του Γενικού Ελεγκτή στην εκπομπή «Δεύτερη ματιά στα γεγονότα» του Πολίτη 107.6 και 97.6: