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Απάντηση Οδυσσέα σε Παπακωνσταντίνου: «Άλλο η ανεξαρτησία και άλλο το ανέλεγκτο» – Πρόκληση για προσφυγή στο INTOSAI

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο επικεφαλής του ΑΛΜΑ καλεί τον Γενικό Ελεγκτή να ζητήσει γνωμάτευση από τον διεθνή οργανισμό, δεσμευόμενος για πρόταση νόμου αν δικαιωθεί – Η αναφορά στο Σύνταγμα, τη διευθυντική ομάδα και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Στις επικρίσεις του Ανδρέα Παπακωνσταντίνου σχετικά με την ανεξαρτησία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, απάντησε, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, υποστηρίζοντας ότι η ανεξαρτησία ενός θεσμού δεν συνεπάγεται και απουσία λογοδοσίας.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, ως Γενικός Ελεγκτής «έδωσε μάχες» για την ανεξαρτησία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και θα το έκανε ξανά, ωστόσο σημειώνει ότι ουδέποτε υποστήριξε πως η Υπηρεσία είναι ανέλεγκτη. Προσθέτει ότι ήδη από το 2018 είχε αναφέρει δημόσια πως η Βουλή ασκεί έλεγχο στην Ελεγκτική Υπηρεσία, τονίζοντας ότι η θέση του παραμένει σταθερή.

Επικαλείται, επίσης, το άρθρο 116 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο η ετήσια έκθεση του Γενικού Ελεγκτή κατατίθεται στη Βουλή, καθώς και τον Νόμο 21/1985, που υποχρεώνει τον Γενικό Ελεγκτή να καταθέτει στοιχεία στο Κοινοβούλιο.

Ο επικεφαλής του ΑΛΜΑ και τέως Γενικός Ελεγκτής, αναφέρει ακόμη ότι τα στοιχεία που ζητήθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου δεν ζητήθηκαν για σκοπούς αντιπαράθεσης, αλλά στο πλαίσιο της προετοιμασίας πρότασης νόμου για τη θεσμοθέτηση της διευθυντικής ομάδας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, την οποία, όπως σημειώνει, είχε συγκροτήσει το 2019 έπειτα από εισήγηση Βρετανών εμπειρογνωμόνων.

Παράλληλα, απευθύνει πρόσκληση προς τον Ανδρέα Παπακωνσταντίνου να προσφύγει στον διεθνή οργανισμό INTOSAI, όπως είχε πράξει και ο ίδιος, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο η λογοδοσία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στη Βουλή υπονομεύει την ανεξαρτησία της. Δηλώνει, μάλιστα, ότι εάν υπάρξει σχετική γνωμάτευση, δεσμεύεται πολιτικά να καταθέσει πρόταση νόμου για εξαίρεση του Γενικού Ελεγκτή από την υποχρέωση κατάθεσης στοιχείων στη Βουλή.

Καταλήγοντας, ο κ. Μιχαηλίδης υποστηρίζει ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την ανεξαρτησία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, επισημαίνοντας, ωστόσο, πως «άλλο η ανεξαρτησία και άλλο το ανέλεγκτο».

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