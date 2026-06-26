Ο Χρίστος Χριστόφιας δώρισε το βουλευτικό του εφάπαξ – Δημοσιοποίησε την απόδειξη (εικόνα)

Απόδειξη εισφοράς ύψους περίπου €77.000, που αντιστοιχεί στο 85% του βουλευτικού του εφάπαξ, δημοσιοποίησε ο Χρίστος Χριστόφιας, γνωστοποιώντας ότι το ποσό κατευθύνθηκε προς το Σωματείο Συναδελφικής Στήριξης Λαϊκού Κινήματος.

«Πολλοί είναι που θεωρούν ότι όποιος περάσει το κατώφλι της Βουλής, περνά τη ζωή του στον μικρόκοσμο των προνομίων, της εξουσίας, του βολέματος, του πάρε δώσε. Εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα», αναφέρει αρχικά σε ανάρτησή του.

Όπως σημειώνει, το ζητούμενο για όσους υπηρέτησαν από κοινοβουλευτικές θέσεις είναι «να μπορούν να κοιτάξουν τον κόσμο κατάματα» τόσο την ώρα που εισέρχονται στη Βουλή όσο και την ώρα που αποχωρούν από αυτήν.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από απόδειξη είσπραξης του Σωματείου Συναδελφικής Στήριξης Λαϊκού Κινήματος, στην οποία αναγράφεται καταβολή που αφορά το 85% του βουλευτικού εφάπαξ ως εισφορά. Το ποσό που φαίνεται στην απόδειξη ανέρχεται σε περίπου 77 χιλιάδες ευρώ.

Ο κ. Χριστόφιας υπογραμμίζει ότι ο κόσμος έστειλε τους εκπροσώπους του στη Βουλή «για να δώσουν, όχι για να αρπάξουν», προσθέτοντας ότι ένα από τα στοιχεία για τα οποία δηλώνει περήφανος για το ΑΚΕΛ είναι η στήριξη, μέσω των βουλευτών του, του συγκεκριμένου Σωματείου.

Σύμφωνα με τον κ. Χριστόφια, το Σωματείο παρέχει αρωγή σε πρώην συνταξιούχους συναδέλφους του που υπηρέτησαν στον επαγγελματικό μηχανισμό του ΑΚΕΛ και του Λαϊκού Κινήματος, ενώ τα έσοδά του προέρχονται κυρίως από τα εφάπαξ βουλευτών του ΑΚΕΛ μετά την αποχώρησή τους από τη Βουλή.

«Αλληλεγγύη. Τεράστια ηθική αρχή κι αξία», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Χρίστος Χριστόφιας.