Ένταξη της Αμμοχώστου στα ΜΟΕ ζητά ο Σύνδεσμος Αμμοχώστου Μεγάλης Βρετανίας

Την ένταξη της Αμμοχώστου στην ατζέντα των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) που αναμένεται να συζητηθούν στο πλαίσιο της επικείμενης άτυπης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ζητά ο Σύνδεσμος Αμμοχώστου Μεγάλης Βρετανίας με ανοικτή επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Στην επιστολή, την οποία υπογράφει ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Δρ. Βασίλης Μαύρου εκ μέρους της Επιτροπής του Συνδέσμου, επισημαίνεται ότι η παρέμβαση αποτελεί «έκφραση ευθύνης απέναντι στους εκτοπισμένους κατοίκους της Αμμοχώστου και στις επόμενες γενιές Αμμοχωστιανών», οι οποίοι, όπως αναφέρεται, εξακολουθούν να στερούνται το δικαίωμα επιστροφής στην πόλη τους 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή.

Ο Σύνδεσμος καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αναλάβει πρωτοβουλία ώστε η Αμμόχωστος να συμπεριληφθεί επισήμως στα υπό συζήτηση ΜΟΕ, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για την «πλέον προφανή, ουσιαστική και διεθνώς κατοχυρωμένη πρωτοβουλία» που θα μπορούσε να τεθεί σήμερα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, χαιρετίζονται οι προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, για διατήρηση της διαδικασίας του Κυπριακού και προώθηση του διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών. Ωστόσο, στην επιστολή τονίζεται ότι τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης δεν αποτελούν «κλειστή ή αμετάβλητη ατζέντα» και ότι νέες πρωτοβουλίες μπορούν να προστεθούν όταν εξυπηρετούν τον στόχο της συμφιλίωσης και της προώθησης μιας βιώσιμης λύσης.

Ο Σύνδεσμος υποστηρίζει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να διαμορφώνει τη διαδικασία με δικές της προτάσεις και προτεραιότητες και όχι να περιορίζεται, όπως αναφέρει, στον ρόλο του παρατηρητή.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα Ψηφίσματα 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία χαρακτηρίζονται ως σαφή ως προς το καθεστώς της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου. Σύμφωνα με την επιστολή, η διεθνής νομιμότητα βρίσκεται στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, ωστόσο η Αμμόχωστος εξακολουθεί να παραμένει στο περιθώριο της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Οι συντάκτες της επιστολής εκφράζουν την άποψη ότι διαδοχικές κυπριακές κυβερνήσεις δεν αξιοποίησαν επαρκώς το πολιτικό και διπλωματικό πλεονέκτημα που προσφέρει η περίπτωση της Αμμοχώστου, ούτε κατόρθωσαν να καταστήσουν τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ μόνιμο και αδιαπραγμάτευτο στοιχείο της διαπραγματευτικής στρατηγικής της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Απευθυνόμενος προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι η επικείμενη συνάντηση αποτελεί ευκαιρία που «δεν πρέπει να χαθεί» και ζητά να τεθεί ρητά η εφαρμογή των Ψηφισμάτων 550 και 789 ως το σημαντικότερο Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που μπορεί να προωθηθεί σήμερα.

Σύμφωνα με την επιστολή, η επιστροφή της Αμμοχώστου δεν θα επιλύσει από μόνη της το Κυπριακό, θα μπορούσε όμως να αποτελέσει το σημαντικότερο βήμα οικοδόμησης εμπιστοσύνης των τελευταίων δεκαετιών, προσφέροντας απτά αποτελέσματα και δικαίωση στους νόμιμους κατοίκους της πόλης.

Καταλήγοντας, ο Σύνδεσμος Αμμοχώστου Μεγάλης Βρετανίας αναφέρει ότι οι Αμμοχωστιανοί δεν ζητούν προνομιακή μεταχείριση αλλά την εφαρμογή των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών και την επιστροφή της πόλης τους, χαρακτηρίζοντας την Αμμόχωστο όχι μόνο σύμβολο της κατοχής αλλά και «φυσική αφετηρία» για την αποκατάσταση της διεθνούς νομιμότητας και την επανένωση της Κύπρου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ