Ο Δαμιανού σηκώνει το γάντι στον Κουλλά: «Αντί να απολογηθείτε, υπερασπίζεστε τον Αναστασιάδη»

Συνεχίζεται η κόντρα μεταξύ ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ με αφορμή το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για την υπόθεση «Κράτος Μαφία», με το ΑΚΕΛ να απαντά στις επικρίσεις που εξαπέλυσε νωρίτερα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλάς.

Σε γραπτή δήλωσή του, το μέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΑΚΕΛ και βουλευτής, Άριστος Δαμιανού, υποστηρίζει ότι «επί των ημερών Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ εκτοξεύθηκε η θεσμική διαπλοκή και η διαφθορά, με επίκεντρο το Προεδρικό και τη βιομηχανία των "χρυσών διαβατηρίων"».

Παράλληλα, σημειώνει ότι το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς «εμπλέκει προσωπικά τον ίδιο τον επίτιμο πρόεδρο του ΔΗΣΥ σε σοβαρά γεγονότα που ενδέχεται να συνιστούν ποινικά αδικήματα», τονίζοντας ότι οι πολιτικές και θεσμικές ευθύνες του Νίκου Αναστασιάδη «ήταν και παραμένουν δεδομένες και ασήκωτες».

Το ΑΚΕΛ υποστηρίζει ότι ο ΔΗΣΥ επιχειρεί να μετατοπίσει τη συζήτηση, προσθέτοντας πως «αντί να απολογηθούν στους πολίτες και να διαχωρίσουν τη θέση τους από τον κ. Αναστασιάδη, τον υπερασπίζονται φανατικά και εκτίθενται».

Αυτούσια η δήλωση του Άριστου Δαμιανού

Επί των ημερών Αναστασιάδη -ΔΗΣΥ εκτοξεύθηκε η θεσμική διαπλοκή και η διαφθορά, με επίκεντρο το προεδρικό και τη βιομηχανία των «χρυσών διαβατηρίων».

Τώρα, το Πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς, εμπλέκει προσωπικά τον ίδιο τον Επίτιμο Πρόεδρο του ΔΗΣΥ, για την περίοδο που ήταν βουλευτής και Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, σε σοβαρά γεγονότα που ενδέχεται να συνιστούν ποινικά αδικήματα.

Σε κάθε περίπτωση, ήταν και παραμένουν δεδομένες και ασήκωτες -πλέον- οι πολιτικές και θεσμικές ευθύνες του κ. Αναστασιάδη, ανεξάρτητα από την πορεία και την κατάληξη των ποινικών ερευνών.

Επομένως, η απέλπιδα προσπάθεια του Συναγερμού να μετατοπίσει τη συζήτηση είναι κατανοητή. Κατανοούμε τη δυσκολία τους, αφού αντί να απολογηθούν στους πολίτες και να διαχωρίσουν τη θέση τους από τον κ. Αναστασιάδη, τον υπερασπίζονται φανατικά και εκτίθενται.

Εξάλλου, ούτε όταν καταγγέλλαμε στον ουσιώδη χρόνο, ο ΔΗΣΥ ένιωσε ποτέ την ανάγκη να ασκήσει οποιαδήποτε κριτική ή να αποστασιοποιηθεί έστω. Μας έλεγαν ότι πλήττουμε το επιχειρείν τάχατες.

Δυστυχώς η ηγεσία του ΔΗΣΥ, συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο ακόμη και μετά το Πόρισμα, μιλώντας αόριστα για έρευνα, αποφεύγοντας να τοποθετηθεί για την ουσία του Πορίσματος. Χωρίς περιστολή ζητούν και τα ρέστα.

Δεν θα ακολουθήσουμε ούτε στο ύφος ούτε στο ήθος.

Ούτε χρειάζεται να σχολιάσουμε ποιο κόμμα σε αυτόν τον τόπο έχει αμαρτωλή ιστορία. Η κοινωνία σας παρακολουθεί. Και ο λαός μας έχει μνήμη.

Επί της ουσίας το ΑΚΕΛ απαιτεί πλήρη και αμερόληπτη διερεύνηση, για την οποία η ευθύνη πλέον βρίσκεται στον ίδιο τον κ. Χριστοδουλίδη και την κυβέρνησή του.