Οδυσσέας Μιχαηλίδης: Ο ΔΗΣΥ επιτίθεται σε αυτόν που αποκάλυψε τα σκάνδαλα

Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στον επικεφαλής του Κινήματος Άλμα-Πολίτες για την Κύπρο, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, και τον Δημοκρατικό Συναγερμό, με αφορμή τη συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου για τις αρμοδιότητες της Βουλής και την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Με ανακοίνωσή του, ο κ. Μιχαηλίδης κατηγορεί τον ΔΗΣΥ ότι επιχειρεί να παρουσιάσει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο ως «πολιτική κηδεμονία», ενώ στρέφει τα πυρά του και κατά της Προέδρου της Βουλής, Αννίτας Δημητρίου, υποστηρίζοντας ότι αντί να υπερασπίζεται τον θεσμικό ρόλο του Κοινοβουλίου, τον υπονομεύει.

Όπως αναφέρει, κατά τη συνεδρία της Επιτροπής ζήτησε την εφαρμογή της νομοθεσίας που προβλέπει την κατάθεση στοιχείων στη Βουλή, σημειώνοντας ότι τη θέση αυτή συμμερίστηκαν και άλλα μέλη της Επιτροπής, με εξαίρεση τους βουλευτές του ΔΗΣΥ.

Απαντώντας στην κριτική που δέχθηκε, απορρίπτει τους ισχυρισμούς ότι οι σημερινές του θέσεις έρχονται σε αντίθεση με όσα υποστήριζε ως Γενικός Ελεγκτής, κάνοντας λόγο για προσωπική επίθεση και προσπάθεια απαξίωσής του.

Ο επικεφαλής του Άλματος ανακοινώνει ακόμη ότι στην επόμενη Ολομέλεια της Βουλής θα καταθέσει πρόταση νόμου για περαιτέρω ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ενώ στην προσεχή συνεδρία της Επιτροπής Ελέγχου θα παρουσιάσει, όπως αναφέρει, στοιχεία που αφορούν ζητήματα λογοδοσίας.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Η Πρόεδρος της Βουλής βαφτίζει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο «πολιτική κηδεμονία» και ο ΔΗΣΥ που άλωσε τους θεσμούς εμφανίζεται σήμερα

ως υπερασπιστής της ανεξαρτησίας τους.

Το κόμμα που επί μια δεκαετία επιχείρησε να διαβρώσει την ανεξαρτησία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και άλωσε, με πολιτικούς διορισμούς, τη Νομική Υπηρεσία, εμφανίζεται σήμερα ως υπερασπιστής της ανεξαρτησίας των θεσμών. Στην πραγματικότητα, όμως, η σημερινή ανακοίνωση δεν αφορά την ανεξαρτησία των θεσμών. Αφορά την εκδικητική εμπάθεια του ΔΗΣΥ απέναντι σε εκείνον που αποκάλυψε τις πομπές και τα σκάνδαλα της δεκαετούς διακυβέρνησής του.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εκείνο που ζήτησα στη συνεδρία ήταν το αυτονόητο: η εφαρμογή της νομοθεσίας περί κατάθεσης στοιχείων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Πρόκειται για θέση με την οποία συμφώνησαν και άλλα μέλη της Επιτροπής, πλην των βουλευτών του Δημοκρατικού Συναγερμού. Είναι ξεκάθαρο γιατί ο ΔΗΣΥ επέλεξε να επιτεθεί προσωπικά σε ένα μόνο μέλος της Επιτροπής, επιστρατεύοντας μάλιστα και μεθόδους προπαγάνδας, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι δήθεν οι σημερινές μου θέσεις βρίσκονται σε αντίθεση με όσα υποστήριζα ως Γενικός Ελεγκτής. Ουδέν αναληθέστερο.

Εκείνο, όμως, που ουσιαστικά πράττει σήμερα ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι να επιχειρεί να διαβρώσει το δικαίωμα της Βουλής να ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο, χαρακτηρίζοντάς τον ως «πολιτική κηδεμονία». Είναι ακόμη πιο λυπηρό ότι σε αυτή την προσπάθεια πρωτοστατεί η Πρόεδρος της Βουλής, η οποία, αντί να υπερασπίζεται τις εξουσίες και τον θεσμικό ρόλο του Κοινοβουλίου, επιλέγει να τις υπονομεύει.

Από την ανακοίνωση του Δημοκρατικού Συναγερμού, εκείνο με το οποίο συμφωνώ απόλυτα είναι ότι η λογοδοσία των θεσμών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της δημοκρατίας και ότι εξίσου θεμελιώδης είναι η προστασία της ανεξαρτησίας τους.

Η προσήλωσή μου, όπως και του Άλματος, στις δύο αυτές αρχές δεν αποδεικνύεται με ανακοινώσεις αλλά με πράξεις. Στην ερχόμενη Ολομέλεια θα καταθέσω πρόταση νόμου που θωρακίζει την ανεξαρτησία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας με τρόπο που δεν έγινε ποτέ μέχρι σήμερα. Την Πέμπτη, στην Επιτροπή Ελέγχου, θα καταθέσω και τα στοιχεία που έχω ήδη προαναγγείλει και τα οποία αφορούν τη λογοδοσία.

Η μεγαλύτερη πολιτική ειρωνεία είναι ότι ο ΔΗΣΥ επιχειρεί να εμφανιστεί ως υπερασπιστής της λογοδοσίας και της ανεξαρτησίας των θεσμών, όταν είναι η παράταξη που, κατά τη δεκαετή διακυβέρνησή της, αμφότερες τις πολέμησε συστηματικά και υπονόμευσε συνειδητά .