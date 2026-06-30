ΔΗΣΥ: Η εμμονή και συστηματική στάση Οδυσσέα δημιουργεί εικόνα προσπάθειας καθυπόταξης της Ελεγκτικής

Έντονο προβληματισμό για τη στάση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη σε σχέση με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου και την Ελεγκτική Υπηρεσία εκφράζει ο Δημοκρατικός Συναγερμός, κάνοντας λόγο για συμπεριφορές που, όπως αναφέρει, δεν συνάδουν με τη θεσμική ισορροπία που απαιτείται.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ τονίζει ότι στηρίζει τη λογοδοσία των ανεξάρτητων θεσμών, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι δεν αποδέχεται την πολιτική τους κηδεμονία.

«Η λογοδοσία των θεσμών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της δημοκρατίας. Εξίσου θεμελιώδης, όμως, είναι και η προστασία της ανεξαρτησίας τους», αναφέρει η Πινδάρου, σημειώνοντας ότι οι δύο αυτές αρχές δεν είναι αντικρουόμενες, αλλά αλληλένδετες.

Σύμφωνα με τον ΔΗΣΥ, η «εμμονή και η συστηματική στάση» του κ. Μιχαηλίδη δημιουργεί την εικόνα προσπάθειας καθυπόταξης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, με κίνδυνο, όπως υποστηρίζει, να προκληθεί παραλυσία στην εσωτερική της λειτουργία.

Το κόμμα εκφράζει, επίσης, προβληματισμό για το γεγονός ότι, όπως αναφέρει, οι σημερινές προσεγγίσεις του κ. Μιχαηλίδη έρχονται σε αντίθεση με όσα ο ίδιος υποστήριζε όταν κατείχε το αξίωμα του Γενικού Ελεγκτή.

«Οι θεσμικές αρχές δεν μπορεί να ερμηνεύονται διαφορετικά ανάλογα με τη θέση που κατέχει κάθε φορά ο καθένας. Η συνέπεια αποτελεί προϋπόθεση αξιοπιστίας στη δημόσια ζωή», σημειώνει ο ΔΗΣΥ.

Καταληκτικά, ο Δημοκρατικός Συναγερμός υπογραμμίζει ότι δεν πρόκειται να συναινέσει ούτε σε θεσμούς που λειτουργούν χωρίς λογοδοσία ούτε σε πρακτικές που επιχειρούν να θέσουν την Ελεγκτική Υπηρεσία ή άλλες ανεξάρτητες αρχές υπό πολιτική κηδεμονία, άμεσα ή έμμεσα.

Όπως αναφέρει, η χώρα χρειάζεται ισχυρούς και ανεξάρτητους θεσμούς, με σαφείς ρόλους, αμοιβαίο σεβασμό και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ώστε να υπηρετούνται η διαφάνεια, η χρηστή διοίκηση και το δημόσιο συμφέρον.