ΔΗΚΟ: Να προχωρήσει χωρίς παρεμβάσεις η έρευνα για το «Κράτος Μαφία»

Ως μια σημαντική εξέλιξη προς την κατεύθυνση της πλήρους και αντικειμενικής διερεύνησης της υπόθεσης «Κράτος Μαφία» χαρακτηρίζει το Δημοκρατικό Κόμμα τον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών.

Σε ανακοίνωσή του, το ΔΗΚΟ αναφέρει ότι από την πρώτη στιγμή είχε υπογραμμίσει την ανάγκη η υπόθεση να εξεταστεί με απόλυτο σεβασμό στις αρχές του κράτους δικαίου, στο τεκμήριο της αθωότητας, στην ανεξαρτησία των θεσμών και στη διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τη Δικαιοσύνη.

Το κόμμα σημειώνει ότι ο διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών αποτελεί ένα θετικό βήμα, επισημαίνοντας, ωστόσο, πως το καθοριστικό πλέον είναι η διαδικασία να προχωρήσει απρόσκοπτα.

Όπως αναφέρει, η ανακριτική διαδικασία πρέπει να εξελιχθεί χωρίς παρεμβάσεις, χωρίς δημόσιες υπερβολές και χωρίς οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να επηρεάσει ή να υπονομεύσει το έργο των ανακριτών.