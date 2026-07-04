Χριστοδουλίδης: Αυξήσεις σε 5 κοινωνικά επιδόματα και 290 νέες θέσεις σχολικών συνοδών (βίντεο)

Αυξήσεις επιδομάτων για κοινωνικές παροχές και 290 νέες θέσεις σχολικών βοηθών και συνοδών για παιδιά με αναπηρίες, ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο αυτή την εβδομάδα, ανακοίνωσε το Σάββατο ο Προέδρος Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρει ότι αυτή τη βδομάδα στο Υπουργικό Συμβούλιο έλαβαν «δύο σημαντικές αποφάσεις ιδιαίτερης κοινωνικής σημασίας που βελτιώνουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των συμπολιτών μας».

Πρώτον, σημειώνει, 290 νέες θέσεις σχολικών βοηθών και συνοδών για παιδιά με αναπηρίες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 1875, και δεύτερο, «ουσιαστική αύξηση σε 5 κοινωνικές παροχές προς επίτευξη του στόχου της ανεξάρτητης διαβίωσης συμπατριωτών μας με αναπηρίες».

Συγκεκριμένα, αναφέρει ο Πρόεδρος, αύξηση κατά 50% της επιχορήγησης για αγορά αυτοκινήτου, αύξηση κατά 33 % του επιδόματος διακίνησης, αύξηση κατά 10% του επιδόματος προσωπικής βοήθειας και κατ’ οίκον φροντίδας, διπλασιασμός του επιδόματος συμμετοχής σε Κέντρα Ημέρας, και ένταξη μέχρι το 2028 σχεδόν 5000 νέων δικαιούχων.

«Αναμφίβολα, πρόκειται για αποφάσεις κοινωνικής πολιτικής με ουσιαστικό περιεχόμενο», αναφέρει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Σημειώνει ότι πρόκειται για αποφάσεις «που μπορούμε να λαμβάνουμε και να υλοποιούμε λόγω της υπεύθυνης οικονομικής μας πολιτικής που μας επιτρέπει να επενδύουμε σε τομείς που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη, αλλά και να επιστρέφουμε στην κοινωνία τα οφέλη της ανάπτυξης». Αποφάσεις, συνέχισε, που χτίζουν μια Κύπρο που στηρίζει, που συμπεριλαμβάνει, που δεν αφήνει κανένα στο περιθώριο, μια Κύπρο, που αλλάζει.

Αυτή τη βδομάδα στο Υπουργικό Συμβούλιο λάβαμε δύο σημαντικές αποφάσεις ιδιαίτερης κοινωνικής σημασίας που βελτιώνουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των συμπολιτών μας.



Πρώτον, 290 νέες θέσεις σχολικών βοηθών και συνοδών για παιδιά με αναπηρίες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε… pic.twitter.com/AQWE5dWeLX — NikosChristodoulides (@Christodulides) July 4, 2026

Πηγή: ΚΥΠΕ