Απέρριψε τροπολογία για την TURKPA η ΚΣ ΟΑΣΕ μετά από παρέμβαση Χαραλαμπίδου

Στην πρόταση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ) για παραχώρηση καθεστώτος Παρατηρητή στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών (TURKPA) αντέδρασε η Βουλευτής και Αντιπρόεδρος της Συνέλευσης, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, η οποία συμμετέχει στις εργασίες της 33ης Ετήσιας Συνόδου ΚΣ ΟΑΣΕ, που άρχισαν εχθές στη Χάγη. Η κ. Χαραλαμπίδου ανέδειξε ότι η πρόταση εγείρει πολιτικούς κινδύνους, λόγω συμμετοχής του ψευδοκράτους στην TURKPA.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, μετά από αντίδραση και του επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας, Άγγελου Συρίγου, η κ. Χαραλαμπίδου απαίτησε ψηφοφορία για να απαντήσει στην δήλωση του Προέδρου ότι μόνο η Κύπρος και η Ελλάδα αντιτίθενται. Η ψηφοφορία έδειξε ότι αριθμός ευρωπαϊκών και άλλων χωρών ταυτίστηκαν με τις θέσεις που εκφράστηκαν υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας και η τροπολογία τελικά καταψηφίστηκε.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Βουλής, κατά τη συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής της Συνέλευσης υποβλήθηκε τροπολογία στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΚΣ ΟΑΣΕ με την οποία προτεινόταν η παραχώρηση καθεστώτος Παρατηρητή στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών (TURKPA), την οποία υποστήριξε ο ίδιος ο Πρόεδρος της Συνέλευσης με ανταπόκριση και πλήρη στήριξη από τις αντιπροσωπείες της Ουκρανίας, της Ρουμανίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Τουρκίας.

Η κ. Χαραλαμπίδου, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, αντέδρασε έντονα υποδεικνύοντας στον Πρόεδρο της Συνέλευσης ότι το επιχείρημά του με βάση το οποίο η συμμετοχή της TURKPA έχει ως στόχο την ενίσχυση του διαλόγου, στερείτο λογικής, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη της, ήδη εκπροσωπούνται στην ΚΣ ΟΑΣΕ μέσω των εθνικών τους αντιπροσωπειών, υποδεικνύοντάς του ακόμα, ότι ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά πως στην TURKPA συμμετέχει το ψευδοκράτος ως παρατηρητής.

Σημείωσε ότι η διεύρυνση της ΚΣ ΟΑΣΕ με τη συμπερίληψη της ΤURKPA δημιουργεί πολιτικούς κινδύνους, εξαιρετικά σοβαρούς για το διεθνές δίκαιο. Υπογράμμισε, δε, ότι η αντίθεσή της δεν στρέφεται κατά της κοινοβουλευτικής συνεργασίας της ΚΣ ΟΑΣΕ με τα κράτη της Κεντρικής Ασίας, η οποία είναι αμοιβαία επωφελής και αποτελεί διαρκή επιδιωκόμενο στόχο.

Υπενθύμισε σε αυτό το πλαίσιο ότι η παροχή τέτοιου καθεστώτος στο ψευδοκράτος αντιβαίνει ευθέως τα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως τα Ψηφίσματα 541 και 550, τα οποία καλούν όλα τα κράτη να μην αναγνωρίσουν οποιοδήποτε κυπριακό κράτος πέραν της Κυπριακής Δημοκρατίας και να μην διευκολύνουν ή υποβοηθούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την αποσχιστική οντότητα.

Σημείωσε, επίσης, ότι και η ΕΕ έχει κατ’ επανάληψη καταστήσει σαφές πως οποιαδήποτε ενέργεια δύναται να διευκολύνει, άμεσα ή έμμεσα, τη διεθνή αναγνώριση της τουρκοκυπριακής αποσχιστικής οντότητας είναι ασύμβατη με το διεθνές δίκαιο και τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες.

Υπέδειξε, περαιτέρω, στον Πρόεδρο της Συνέλευσης ότι η προτεινόμενη τροπολογία θα μπορούσε να λειτουργήσει ως όχημα έμμεσης νομιμοποίησης της παράνομης αποσχιστικής οντότητας στα κατεχόμενα αλλά και να αποτελέσει επικίνδυνο προηγούμενο και για άλλες αποσχιστικές οντότητες. Ανέφερε, παράλληλα, ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ήγειρε σοβαρά ερωτήματα ως προς τη συνέπεια με την οποία η ΚΣ ΟΑΣΕ προασπίζεται το διεθνές δίκαιο, την Τελική Πράξη του Ελσίνκι και τις αρχές επί των οποίων εδράζεται ο ίδιος ο ΟΑΣΕ.

ΚΥΠΕ