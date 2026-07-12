Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Πολιτική

Συνάντηση Πική με Υφ. Εσωτερικής Ασφάλειας ΗΠΑ - Στην ατζέντα και η βίζα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η επίσκεψη του κ. Law στην Κύπρο εντάσσεται στο πλαίσιο περιοδείας του στην ευρύτερη περιοχή.

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Στρατηγικής, Πολιτικής και Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Rob Law, και την αμερικανική αντιπροσωπεία θα έχει τη Δευτέρα η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πληροφορίες, η επίσκεψη του κ. Law στην Κύπρο εντάσσεται στο πλαίσιο περιοδείας του στην ευρύτερη περιοχή.

Κατά τη συνάντηση αναμένεται να συζητηθούν ζητήματα στρατηγικής συνεργασίας στους τομείς αρμοδιότητας του Αμερικανού αξιωματούχου, καθώς και το θέμα του Προγράμματος Απαλλαγής από την Υποχρέωση Θεώρησης Εισόδου (Visa Waiver Program).

ΚΥΠΕ

Tags

ΗΠΑΒΙΖΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα