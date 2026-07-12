Συνάντηση Πική με Υφ. Εσωτερικής Ασφάλειας ΗΠΑ - Στην ατζέντα και η βίζα

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Στρατηγικής, Πολιτικής και Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Rob Law, και την αμερικανική αντιπροσωπεία θα έχει τη Δευτέρα η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πληροφορίες, η επίσκεψη του κ. Law στην Κύπρο εντάσσεται στο πλαίσιο περιοδείας του στην ευρύτερη περιοχή.

Κατά τη συνάντηση αναμένεται να συζητηθούν ζητήματα στρατηγικής συνεργασίας στους τομείς αρμοδιότητας του Αμερικανού αξιωματούχου, καθώς και το θέμα του Προγράμματος Απαλλαγής από την Υποχρέωση Θεώρησης Εισόδου (Visa Waiver Program).

ΚΥΠΕ