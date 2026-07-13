ΑΛΜΑ: Χαιρετίζει τον διορισμό του Ραφαέλε Φίτο ως Ειδικού Εκπροσώπου για το Κυπριακό

Το ΑΛΜΑ χαιρετίζει τον διορισμό του Ραφαέλε Φίτο στη θέση του Ειδικού Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό, χαρακτηρίζοντας την απόφαση ως έμπρακτη απόδειξη του ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της επίλυσης του Κυπριακού.

«Εκφράζουμε την προσδοκία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της θα αξιοποιήσουν το πολιτικό και διπλωματικό τους βάρος προς την Τουρκία, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και την ουσιαστική κατάληξή τους, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ και των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωση» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το κίνημα.