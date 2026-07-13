Η Ελλάδα χαιρετίζει τον διορισμό Φίτο ως Ειδικού Εκπροσώπου της ΕΕ για το Κυπριακό

Η Ελλάδα χαιρετίζει τον διορισμό του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Ραφαέλε Φίτο ως Ειδικού Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό. Αυτό αναφέρει σε ανάρτηση του στο Χ το υπουργείο Εξωτερικών, σχολιάζοντας την τοποθέτηση του κ. Φίτο στη θέση του Ειδικού Εκπροσώπου της ΕΕ για το Κυπριακό.
#Greece welcomes the appointment of Executive Vice President Raffaele Fitto @RaffaeleFitto as @EU_Commission's Special Representative for #Cyprus. pic.twitter.com/b0lNQQpWlu— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 13, 2026