Στο Συμβούλιο ΥΠΕΞ της ΕΕ ο Κόμπος: Κατήγγειλε το τουρκικό «μνημόνιο» με τα κατεχόμενα

Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνος Κόμπος συμμετείχε τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026, στις εργασίες του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συζήτησαν τη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας, τη στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ για την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Έγινε ακόμα ανταλλαγή απόψεων για τις σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένων Εθνών και για τις τελευταίες εξελίξεις στο Σουδάν.

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβουλίου, ο Υπουργός Εξωτερικών έθεσε το ζήτημα της υπογραφής παράνομου «μνημονίου συναντίληψης» μεταξύ Τουρκίας και κατεχομένων για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου. Ο κ. Κόμπος καταδίκασε έντονα την υπογραφή του «μνημονίου», κάνοντας λόγο για ακόμα μια προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής και ενσωμάτωσης των κατεχομένων στην Τουρκία. Υπογράμμισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία καταγγέλλει την Τουρκία για τις νέες παράνομες ενέργειες της και ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα νόμιμα δικαιώματά της.

Αναφορικά με την κατάσταση στην Ουκρανία, ο κ. Κόμπος αναφέρθηκε στη λήψη περαιτέρω ενεργειών από πλευράς ΕΕ για ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της Ουκρανίας. Εξέφρασε δε στήριξη στην υιοθέτηση του 21ου πακέτου κυρώσεων ΕΕ κατά της Ρωσίας, καθώς και για την λήψη ενεργειών για αντιμετώπιση και παρεμπόδιση της παράκαμψης των κυρώσεων.

Σε ότι αφορά στη στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ για τη Μαύρη Θάλασσα και τα επόμενα βήματα για την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Θαλάσσιας Ασφάλειας (Maritime Security Hub), ο κ. Υπουργός επεσήμανε την ανάγκη για περαιτέρω συζήτηση του θέματος εντός του Συμβουλίου, προτού ληφθούν σχετικές αποφάσεις, λαμβάνοντας υπόψη και την ενδεχόμενη εμπλοκή και τρίτων κρατών, στη βάση σχετικών κριτηρίων.

Στη συζήτηση για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, και ειδικότερα όσον αφορά στην κρίση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ο Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε την ανάγκη επιστροφής στη διπλωματία, αποκατάστασης της ελευθερίας ναυσιπλοΐας και αποφυγής περαιτέρω κλιμάκωσης. Όσον αφορά στην κατάσταση στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, υπογράμμισε την ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών για αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κατάστασης, ενώ σε σχέση με τον Λίβανο, επισήμανε την ανάγκη όπως η ΕΕ συνεχίσει να στηρίζει τη χώρα.

Στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε το 3ο Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου ΕΕ-Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου για την Περιφερειακή Ασφάλεια, όπου ο κ. Κόμπος υπογράμμισε εκ νέου την ανάγκη στρατηγικής συνεργασίας με τις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

Μετά το πέρας των εργασιών του ΣΕΥ, ο Υπουργός Εξωτερικών συμμετείχε στη 2η Υπουργική Συνάντηση για το Συνέδριο Δωρητών Παλαιστίνης (Palestinian Donor Group – PDG), του οποίου συμπροέδρευσαν η Επίτροπος για τη Μεσόγειο κα Dubravka Šuica, και ο Πρωθυπουργός της Παλαιστινιακής Αρχής δρ Mohammad Mustafa. Κατά την παρέμβασή του, ο κ. Υπουργός εξήγγειλε νέα στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω του CyprusAid, για ενίσχυση έξι νοσοκομειακών μονάδων στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Τέλος, στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου, ο κ. Κόμπος είχε διμερείς επαφές με ομολόγους του.