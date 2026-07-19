Στεφάνου: «Να μην ξηλωθεί ό,τι κερδήθηκε στο Κυπριακό – Η λύση περνά από το Κραν Μοντανά»

Η διαφύλαξη του διαπραγματευτικού κεκτημένου είναι ο μόνος δρόμος για να φτάσουμε στη λύση του Κυπριακού προβλήματος σύντομα, αφού από τα ουσιώδη κεφάλαια του Κυπριακού τα μόνα που εκκρεμούν είναι το περιουσιακό και τα θέματα ασφάλειας και εγγυήσεων, είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, σε ομιλία του την Κυριακή, στην Κοκκινοτριμιθιά, στο μνημόσυνο των ηρώων της τουρκικής εισβολής Στέλιου Πάπα και Νικόλα Καΐλα .

«Μιλώντας για τη λύση, από μέρους του ΑΚΕΛ θέλω να χαιρετίσω την επίσκεψη του ΓΓ του ΟΗΕ, κ. Γκουτέρες, στην Κύπρο. Η επίσκεψή του δείχνει ότι ο ΓΓ είναι δεσμευμένος στην προσπάθεια για επίτευξη λύσης. Η πρόθεσή του για σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο τη διάρρηξη του αδιεξόδου είναι χρυσή ευκαιρία για την ελληνοκυπριακή πλευρά να εργαστεί με συνέπεια και αποφασιστικά για την προώθηση της προοπτικής για λύση», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι «ρέπει ουσιαστικά «να στηρίξουμε τις προθέσεις του Γενικού Γραμματέα και με συνέπεια να στηρίξουμε τη θέση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, όπου φτάσαμε πολύ κοντά στην επίτευξη στρατηγικής συμφωνίας».

«Η συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν οι συνομιλίες σημαίνει και διαφύλαξη των συγκλίσεων, οι οποίες επιτεύχθηκαν με πολύ κόπο και μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις. Η διαφύλαξη του διαπραγματευτικού κεκτημένου είναι ο μόνος δρόμος για να φτάσουμε στη λύση του Κυπριακού προβλήματος σύντομα, αφού από τα ουσιώδη κεφάλαια του Κυπριακού τα μόνα που εκκρεμούν είναι το περιουσιακό και τα θέματα ασφάλειας και εγγυήσεων», συμπλήρωσε.

Είναι και γι’ αυτό το λόγο, συνέχισε ο κ. Στεφάνου, που το ΑΚΕΛ διαφωνεί με τις λεγόμενες «νέες ιδέες» που επιχειρούν διάφοροι κύκλοι να προωθήσουν σε συμφωνημένα θέματα.

«Τέτοιες λογικές οδηγούν στην ακύρωση συγκλίσεων οι οποίες δύσκολα θα μπορέσουμε να ανακτήσουμε και η προοπτική της λύσης θα απομακρυνθεί. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για ν’ αφήσουμε τον χρόνο να περνά ανεκμετάλλευτος. Τα χρόνια περνούν, οι γενιές αλλάζουν. Ο τερματισμός της κατοχής και η επανένωση του τόπου μας είναι θέμα επιβίωσης του λαού μας στη γη που τον γέννησε», είπε.

Ανέφερε, παράλληλα, ότι το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει τον αγώνα του για την ειρήνη και την επανένωση του τόπου στο πλαίσιο της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, για μια πατρίδα απαλλαγμένη από ξένους στρατούς, η οποία θα λειτουργεί ως γέφυρα ειρήνης, συνεργασίας και σταθερότητας στην περιοχή.

Σημείωσε ότι ο Στέλιος Πάπας, παιδί του Κώστα και της Κυριακούς, αδελφός της Αντρούλλας, της Ειρήνης, της Νίτσας και του Κόκου, που γεννήθηκε το 1952, στο άκουσμα της εισβολής δεν λογάριασε τον κίνδυνο, ανταποκρίθηκε αμέσως στο κάλεσμα της πατρίδας και κατατάχθηκε ως έφεδρος στο 386 Τάγμα Πεζικού, με έδρα το Νέο Χωριό Κυθρέας, πολέμησε στον Άγιο Γεώργιο Κερύνειας απέναντι στις τουρκικές δυνάμεις.

Όπως ανέφερε, στις 22 Ιουλίου, όταν οι εισβολείς εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση με την υποστήριξη αεροπορίας και ναυτικού, το τάγμα του αναγκάστηκε να υποχωρήσει προς το Μπέλλα-Πάις για ανασυγκρότηση, και ο Στέλιος δεν επέστρεψε ποτέ.

«Για τριάντα έξι ολόκληρα χρόνια η οικογένειά του ζούσε το αβάσταχτο μαρτύριο της αγωνίας. Το όνομά του βρισκόταν στο μακρύ κατάλογο των αγνοουμένων της κυπριακής τραγωδίας. Μέχρι που το 2007 τα λείψανά του εντοπίστηκαν σε ομαδικό τάφο πίσω από τον Γ.Σ. Πράξανδρος Κερύνειας και το 2010 ταυτοποιήθηκαν»

Όπως, συνέχισε ο κ. Στεφάνου, και ο Νικόλας Καΐλας, του Χαράλαμπου και της Ευδοκίας, αδελφός της Ελενίτσας, της Αντρούλας, της Φροσούλας και του Γιώργου.

«Ένα παιδί μόλις δεκαεννέα χρονών υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία στο Πεζικό, στην περιοχή της Νεάπολης Τράχωνα. Ήταν ένας λεβέντης γεμάτος όνειρα, γεμάτος προσδοκίες, που περίμενε να ολοκληρώσει τη θητεία του για να πάρει τον δρόμο του στη ζωή. Τα ίχνη του χάθηκαν στις 23 Ιουλίου 1974, μετά από μάχη με τους Τούρκους εισβολείς στη Νεάπολη. Σαρανταδύο ολόκληρα χρόνια τον περίμεναν. Σαράντα δύο χρόνια αναμονής, ελπίδας και πόνου. Το 2016 εντοπίστηκαν τα λείψανά του στον Τράχωνα και ο Νικόλας επέστρεψε στην Κοκκινοτριμιθιά εκεί που γεννήθηκε για να ταφεί», σημείωσε.

Σε αναφορά του στο πραξικόπημα ο κ. Στεφάνου είπε ότι «αν δεν γινόταν το πραξικόπημα, δεν θα γινόταν η εισβολή. Έγινε το πραξικόπημα και γι’ αυτό έγινε η εισβολή». «Ο Γρίβας και η ΕΟΚΑ Β’ με την εγκληματική τους δράση και τα σχέδια τους τα οποία τελικά υλοποιήθηκαν στις 15 Ιουλίου έδωσαν στην Τουρκία την ευκαιρία που χρόνια περίμενε. Και το έκαναν προμελετημένα και οργανωμένα. Και το γνώριζαν εξαρχής», ανέφερε.

«Χιλιάδες μέλη και στελέχη του ΑΚΕΛ και της Αριστεράς αντιστάθηκαν στους πραξικοπηματίες και πολέμησαν ενάντια στον εισβολέα, μαζί με άλλους δημοκρατικούς πολίτες. Είμαστε περήφανοι γιατί συμβάλαμε στην Δημοκρατική Αντίσταση και στην υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας, της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας του τόπου μας», σημείωσε.

Όμως, ανέφερε, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, η μεγαλύτερη δικαίωση για τη θυσία των ηρώων μας δεν είναι τα λόγια.

«Είναι ο καθημερινός αγώνας για να τερματιστεί η κατοχή. Για να επανενωθεί η πατρίδα μας. Για να μπορέσουν Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι να ζήσουν ξανά μαζί, σε μια κοινή πατρίδα, απαλλαγμένη από κατοχικά στρατεύματα, ξένες εγγυήσεις και επεμβατικά δικαιώματα», είπε.

ΚΥΠΕ