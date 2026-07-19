Ιωάννου: Συγκρατημένη αισιοδοξία για το Κυπριακό από τη σύμπλευση ΕΕ και ΟΗΕ – «Χρέος μας η επανένωση της πατρίδας»

Το αναβαθμισμένο ενδιαφέρον της ΕΕ σε συνδυασμό με την ξεκάθαρη πολιτική βούληση του ΓΓ του ΟΗΕ για επανέναρξη της διαδικασίας διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, μας επιτρέπουν να αντιμετωπίζουμε τις εξελίξεις με συγκρατημένη αισιοδοξία, δήλωσε την Κυριακή ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Ο κ. Ιωάννου ο οποίος μιλούσε στο μνημόσυνο των πεσόντων κατά την τουρκική εισβολή οπλιτών του 398ΤΠ και στη δέηση για ανεύρεση των αγνοουμένων Ποταμιάς, σημείωσε ότι η μνήμη συνιστά στοιχείο της ιστορικής μας συνείδησης, προσθέτοντας ότι η μεγαλύτερη δικαίωση της θυσίας των ηρώων μας δεν μπορεί να είναι άλλη από την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας.

«Πενήντα δύο χρόνια μετά την τραγωδία του 1974, παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στον στόχο του τερματισμού της κατοχής και της επίτευξης μιας συνολικής και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, του συμφωνημένου πλαισίου, του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι η Κυβέρνηση εργάζεται με συνέπεια και αποφασιστικότητα για τη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν την επιστροφή στο τραπέζι του διαλόγου.

«Στην προσπάθειά μας αυτή έχουμε την πλήρη στήριξη των εταίρων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόσφατος διορισμός του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Raffaele Fitto ως Ειδικού Απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, η οποία αντανακλά το αναβαθμισμένο ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίλυση του Κυπριακού, αλλά και τις προσπάθειες που καταβάλλει η Κυπριακή Δημοκρατία για την ουσιαστική εμπλοκή της Ένωσης στη διαδικασία», συμπλήρωσε.

Είπε, παράλληλα, ότι το αναβαθμισμένο ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό με την ξεκάθαρη πολιτική βούληση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για επανέναρξη της διαδικασίας, «μας επιτρέπουν να αντιμετωπίζουμε τις εξελίξεις με συγκρατημένη αισιοδοξία».

«Η δική μας πλευρά θα συνεχίσει να αξιοποιεί κάθε δυνατότητα που δημιουργείται, με συνέπεια, αξιοπιστία και πολιτική βούληση. Η Κύπρος, για την οποία θυσιάστηκαν οι ήρωές μας το 1974, είναι μια πατρίδα ελεύθερη, ειρηνική και επανενωμένη. Μια χώρα, όπου όλοι οι νόμιμοι πολίτες της θα ζουν σε συνθήκες ασφάλειας, σταθερότητας και ευημερίας. Αυτό παραμένει το χρέος μας απέναντι στους ήρωές μας και στις επόμενες γενιές», επεσήμανε.

Ανέφερε, παράλληλα, ότι συνεχίζουν τον αγώνα για την ανεύρεση όλων των αγνοουμένων.

Αναφερόμενος στα 28 παλληκάρια του 398ου Τάγματος Πεζικού (ΤΠ), οι οποίοι έπεσαν μαχόμενοι κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής του 1974, υπερασπιζόμενοι την ελευθερία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Ιωάννου είπε ότι «ταυτόχρονα, απευθύνουμε σήμερα δέηση υπέρ της διακρίβωσης της τύχης των δύο αγνοουμένων της Ποταμιάς, του Ανδρέα Βαρνάβα Κουρουνά και του Παναγιώτη Λοΐζου Καραγιώργη».

«Πενήντα δύο χρόνια μετά, η απουσία τους εξακολουθεί να αποτελεί μια ανοικτή πληγή για τις οικογένειές τους, για την κοινότητα και για ολόκληρη την πατρίδα μας. Το 398ο Τάγμα Πεζικού συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μονάδες της Εθνικής Φρουράς που κατέβαλαν βαρύτατο φόρο αίματος κατά την τουρκική εισβολή. Με έδρα την Κυθρέα, οι άνδρες του Τάγματος βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων. Πολέμησαν στην περιοχή της Επηχούς και αργότερα στον θύλακα του Τζιάους, εκτελώντας με αυταπάρνηση τις αποστολές που τους ανατέθηκαν», ανέφερε.

Κατά τη δεύτερη φάση της εισβολής, τον Αύγουστο του 1974, συνέχισε ο κ. Ιωάννου, βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις υπέρτερες δυνάμεις του εισβολέα, παραμένοντας πιστοί στον όρκο και στο καθήκον τους μέχρι τέλους.

«Η θυσία των 28 πεσόντων, των δέκα στρατιωτών που αγνοούνται και οι απώλειες που υπέστη το Τάγμα το κατατάσσουν ανάμεσα στις πλέον δοκιμασμένες μονάδες της Εθνικής Φρουράς. Οι άνθρωποι που τιμούμε σήμερα δεν έγιναν ήρωες επειδή αναζητούσαν τη δόξα. Ήταν νέοι άνθρωποι που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις πιο δύσκολες συνθήκες και επέλεξαν να πράξουν το καθήκον τους. Είχαν οικογένειες, όνειρα και ολόκληρη τη ζωή μπροστά τους. Όταν, όμως, η πατρίδα τούς κάλεσε, έθεσαν την ελευθερία πάνω από τη δική τους ζωή. Κι αυτό ακριβώς είναι που καθιστά τη μνήμη τους διαχρονική», συμπλήρωσε.

Η μνήμη, υπογράμμισε ο Υπουργός Εσωτερικών, συνιστά στοιχείο της ιστορικής μας συνείδησης.

«Είναι η δύναμη που μας υπενθυμίζει ποιοι είμαστε, τι έχουμε υποστεί ως λαός και ποιο είναι το χρέος μας απέναντι στις επόμενες γενιές. Αντλούμε δύναμη από το παρελθόν και τους ήρωές μας, ώστε να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο μας. Με την ίδια συγκίνηση στεκόμαστε σήμερα δίπλα στις οικογένειες των δύο αγνοουμένων της Ποταμιάς. Για τους συγγενείς τους, αλλά και για όλες τις γενιές Κυπρίων που ακολούθησαν έκτοτε, ο χρόνος δεν έκλεισε ποτέ τον κύκλο του πένθους», συμπλήρωσε.

Όπως είπε, η αναζήτηση της αλήθειας συνεχίζεται και η Πολιτεία έχει χρέος να εργαστεί μέχρι την πλήρη διακρίβωση της τύχης όλων των αγνοουμένων.

«Πρόκειται για ύψιστο ανθρωπιστικό ζήτημα, αλλά και για υποχρέωση που απορρέει από το διεθνές δίκαιο και τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Οι πεσόντες του 398ου Τάγματος Πεζικού αποτελούν μέρος της ιστορίας του κυπριακού ελληνισμού. Η μνήμη τους μάς υπενθυμίζει ότι η ελευθερία, η δημοκρατία και η αξιοπρέπεια δεν είναι δεδομένες, αλλά απαιτούν διαρκή υπεράσπιση», ανέφερε.

«Με σεβασμό υποκλινόμαστε σήμερα στη θυσία των οπλιτών του 398ου Τάγματος Πεζικού και όλων όσοι έπεσαν υπερασπιζόμενοι την Κυπριακή Δημοκρατία κατά το μαύρο καλοκαίρι του 1974», πρόσθεσε.

Με την ίδια ευθύνη, είπε ο κ. Ιωάννου, «συνεχίζουμε τον αγώνα για την ανεύρεση όλων των αγνοουμένων και για την επανένωση της πατρίδας μας».

ΚΥΠΕ