Δαμιανού: Η ελληνοκυπριακή πλευρά στηρίζει έμπρακτα την προσπάθεια του ΟΗΕ για το Κυπριακό

Η ελληνοκυπριακή πλευρά στηρίζει έμπρακτα την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανού, σε επιμνημόσυνο λόγο στο ετήσιο εθνικό μνημόσυνο των ηρώων Ακακίου που έπεσαν κατά την τουρκική εισβολή του 1974, στο Ακάκι.

Ο κ. Δαμιανού είπε ότι «η συνεχιζόμενη κατοχή μεγάλου μέρους της πατρίδας μας παραμένει η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η Κυπριακή Δημοκρατία» και πρόσθεσε ότι «η Κυβέρνηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην προσπάθεια επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, με στόχο την επίτευξη μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του Κυπριακού, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Μιας λύσης που θα διασφαλίζει την ενότητα του κράτους, καθώς και την ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ευημερία όλων των νόμιμων κατοίκων της Κύπρου», υπογράμμισε.

Ο κ. Δαμιανού είπε ότι «στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουμε για τον τερματισμό της κατοχής, την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας, δεν πορευόμαστε μόνοι» και πρόσθεσε πως «έχουμε τη στήριξη των εταίρων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, των κρατών μελών και των θεσμών, καθώς και τη συμπαράσταση άλλων κρατών».

Ανέφερε ότι «αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη μια ιδιαίτερα σημαντική προσπάθεια για την επανέναρξη των συνομιλιών, η οποία προέκυψε ως αποτέλεσμα και των επίμονων ενεργειών της δικής μας πλευράς και της ξεκάθαρης πολιτικής μας βούλησης, μια στάση που αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα».

«Μια προσπάθεια που συνδέεται άμεσα με την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που εφαρμόζουμε, η οποία ενισχύει τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας και την εδραιώνει ως αξιόπιστο εταίρο στη διεθνή σκηνή», πρόσθεσε.

Η πλευρά μας, σύμφωνα με τον κ. Δαμιανού, στηρίζει έμπρακτα την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και, παρά τις δυσκολίες, τα προβλήματα και τις προκλήσεις, συνεχίζουμε να επενδύουμε στην πολιτική βούληση του κ. Γκουτέρες, στο αυξημένο ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη σαφή σύνδεση των ευρωτουρκικών με το Κυπριακό, με στόχο να επιτευχθούν απτά και ουσιαστικά αποτελέσματα.

Ανέφερε επίσης ότι πενήντα δύο χρόνια μετά, τα τετελεσμένα της κατοχής εξακολουθούν να εδραιώνονται και πρόσθεσε πως η Τουρκία συνεχίζει να παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο και θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, προωθώντας, μεταξύ άλλων, πολιτικές που αποσκοπούν στην τουρκοποίηση των κατεχόμενων περιοχών, κυρίως μέσω του παράνομου εποικισμού, της εκμετάλλευσης των περιουσιών των εκτοπισμένων μας και της συστηματικής υποβάθμισης της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς του τόπου μας.

Ο Υπουργός Ενέργειας είπε ότι «η παρέλευση του χρόνου δεν μειώνει το δίκαιο του αγώνα μας» και «την ευθύνη μας απέναντι στους ήρωες και τους αγνοουμένους μας.

«Δεν μειώνει την υποχρέωσή μας να συνεχίσουμε να διεκδικούμε μια πατρίδα ελεύθερη, επανενωμένη και απαλλαγμένη από κατοχικά στρατεύματα και αναχρονιστικές εγγυήσεις», κατέληξε.

ΚΥΠΕ