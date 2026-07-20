Στεφάνου: Να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη η Ε/κ πλευρά για Γκουτέρες - Με ξεκάθαρες θέσεις για επανέναρξη διαπραγματεύσεων από 2017

Τη θέση ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά πρέπει να προσέλθει κατάλληλα προετοιμασμένη στην επικείμενη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, επανέλαβε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, σε δήλωσή του από τον Τύμβο της Μακεδονίτισσας, όπου κατέθεσε στεφάνι με αφορμή τη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής.

Ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι η αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ, του Λαϊκού Κινήματος και της Κοινωνικής Συμμαχίας συνοδευόταν από αντιστασιακούς της δημοκρατικής αντίστασης ενάντια στην ΕΟΚΑ Β΄ και το πραξικόπημα, πολεμιστές του 1974, αιχμαλώτους και τραυματίες πολέμου, «όλους αυτούς που έζησαν τη φρίκη της εισβολής και της λαίλαπας του Αττίλα».

Όπως είπε, κάθε χρόνο το ΑΚΕΛ καταθέτει στεφάνια και λουλούδια «της τιμής, της ευγνωμοσύνης και της εκτίμησής μας σε όλους όσοι έτρεξαν για να σώσουν την πατρίδα μας». Πρόσθεσε ότι, «προδομένοι και πολύ άοπλοι ή με πολύ πενιχρό οπλισμό, αντιμετώπισαν έναν πάνοπλο εισβολέα, υπερασπιζόμενοι την ελευθερία, την εδαφική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της πατρίδας μας», υπογραμμίζοντας ότι «θα τους χρωστούμε και θα τους αποδίδουμε αιώνια την τιμή μας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόδοση τιμής συνοδεύεται και από την ανανέωση του χρέους για «να διασφαλίσουμε το μέλλον αυτού του τόπου μέσα από την απελευθέρωση της Κύπρου μας και την επανένωση του τόπου και του λαού». Επανέλαβε ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από μια ειρηνική λύση στο πλαίσιο του ΟΗΕ, στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, «όπως έχουμε συμφωνήσει από το 1977».

Αναφερόμενος στην επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο τις επόμενες ημέρες, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ είπε ότι το κόμμα εκτίμησε εξαρχής ως θετική την απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ να επισκεφθεί την Κύπρο, με στόχο «να σπρώξει τα πράγματα προς την υλοποίηση της προσπάθειας για διάρρηξη του αδιεξόδου, το οποίο υπάρχει από το 2017, και να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις».

Τόνισε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά «θα πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα και να έχει πολύ ξεκάθαρες θέσεις», τις οποίες πρέπει να μεταφέρει στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Όπως είπε, οι θέσεις αυτές πρέπει να εκκινούν από το ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά επιθυμεί «την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν το 2017, διαφυλάσσοντας τις συγκλίσεις και αξιοποιώντας το πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα».

«Αυτή είναι η οδός, η συντομότερη, για να μπορέσουμε να σπρώξουμε τα πράγματα προς την κατεύθυνση της λύσης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να αποτραπούν προσπάθειες «να εκτρέψουν τα πράγματα από τη συμφωνημένη βάση ή να φέρουν στη λύση πράγματα τα οποία δεν εξυπηρετούν ούτε την Κύπρο, ούτε τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους, αλλά ούτε και τη βιωσιμότητα και τη λειτουργικότητα της λύσης».

Καταλήγοντας, ο κ. Στεφάνου υπογράμμισε ότι το ΑΚΕΛ «θα είναι στην πρώτη γραμμή των αγώνων και των προσπαθειών» για να τελεσφορήσει η προσπάθεια και να επιτευχθεί συνολική λύση του Κυπριακού, «52 χρόνια μετά το δίδυμο έγκλημα του προδοτικού πραξικοπήματος και της βάρβαρης τουρκικής εισβολής, 52 χρόνια κατοχής ενός μεγάλου μέρους του εδάφους της πατρίδας μας».