Άγκυρα: Επιμένει σε «δύο κράτη» και «κυριαρχική ισότητα» - Η ανακοίνωση του Τουρκικού ΥΠΕΞ για εισβολή

Η Άγκυρα με αφορμή την 52η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, επανέλαβε τη στήριξή της προς το ψευδοκράτος, προβάλλοντας ως βάση λύσης την «κυριαρχική ισότητα» και το «ίσο διεθνές καθεστώς» των Τουρκοκυπρίων.

Σε ανακοίνωση του, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει «με όλες της τις δυνάμεις» να προστατεύει τα συμφέροντα του ψευδοκράτος και να εργάζεται για την αναγνώριση, όπως υποστήριξε, της «κυριαρχικής ισότητας» και του «ίσου διεθνούς καθεστώτος» των Τουρκοκυπρίων.

Εξάλλου, χαρακτήρισε την εισβολή του 1974 ως «επιστέγασμα του αγώνα ελευθερίας του τουρκοκυπριακού λαού», επαναλαμβάνοντας τη θέση ότι η Τουρκία "ενήργησε στο πλαίσιο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών της που απορρέουν από τη Συνθήκη Εγγυήσεως του 1960".

Παράλληλα, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι η στρατιωτική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε για «την ασφάλεια, την ελευθερία και το μέλλον των Τουρκοκυπρίων», σημειώνοντας ότι «η θυσία των μαρτύρων και των βετεράνων θα παραμείνει για πάντα στη μνήμη».

Ο Πρόεδρος της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Νουμάν Κουρτουλμούς, υποστήριξε ότι η Τουρκία είναι εγγυήτρια των «νόμιμων δικαιωμάτων του τουρκοκυπριακού λαού» και "της ειρήνης και της σταθερότητας στην Κύπρο".

«Η ευθύνη μας αυτή θα συνεχιστεί για πάντα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα θα εξακολουθήσει να στηρίζει τη θέση της τουρκοκυπριακής πλευράς για λύση στη βάση της «κυριαρχικής ισότητας» και του «ίσου διεθνούς καθεστώτος».

Ιδιαίτερα σκληρή ήταν η ανάρτηση του πρώην Υπουργού Άμυνας και νυν Προέδρου της Επιτροπής Άμυνας της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Χουλουσί Ακάρ.

Ο Ακάρ χαρακτήρισε την τουρκική εισβολή «δίκαιη και νόμιμη» και υποστήριξε ότι σταμάτησε τις «σφαγές κατά των Τουρκοκυπρίων» και απέτρεψε, όπως ισχυρίστηκε, «απόπειρα εθνοκάθαρσης».

Ανέφερε ακόμη ότι ο τουρκικός στρατός έφερε στην Κύπρο «ασφάλεια, ειρήνη, ηρεμία και σταθερότητα», όχι μόνο για τους Τουρκοκυπρίους αλλά και για τους Ελληνοκυπρίους.

Ως βάση για μόνιμη λύση προέβαλε τη θέση για «δύο ίσα κυρίαρχα κράτη» και «ίσο διεθνές καθεστώς», καταλήγοντας με το σύνθημα: «Η Κύπρος είναι τουρκική και θα παραμείνει τουρκική».

Φιντάν και Τούρκοι αξιωματούχοι εξυμνούν την τουρκική εισβολή του 1974

Μπαράζ μηνυμάτων για την 52η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο εξέδωσαν Τούρκοι αξιωματούχοι και κρατικοί θεσμοί, επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση της Άγκυρας ότι η στρατιωτική επιχείρηση του 1974 αποτέλεσε δήθεν «ειρηνευτική επιχείρηση», που εξασφάλισε την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων.

Σε ανάρτηση του στο Χ, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, πρόβαλε εκ νέου τον ισχυρισμό ότι η τουρκική εισβολή «εξασφάλισε την ελευθερία, την ασφάλεια και το μέλλον του τουρκοκυπριακού λαού».

Όπως υποστήριξε, η Τουρκία πραγματοποίησε την επιχείρηση «σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη Εγγυήσεως του 1960» και, μαζί με τους «Τουρκοκύπριους μαχητές», απέτρεψε, κατά τον ισχυρισμό του, τον «κίνδυνο αφανισμού» των Τουρκοκυπρίων.

Ο Χακάν Φιντάν υποστήριξε ακόμη ότι ο τουρκικός στρατός «έθεσε τα θεμέλια της ειρήνης, της ηρεμίας και της σταθερότητας» που, όπως είπε, επικρατούν στην Κύπρο για περισσότερο από μισό αιώνα.

«Σήμερα οι Τουρκοκύπριοι συνεχίζουν να ζουν ελεύθερα, με αξιοπρέπεια και ασφάλεια κάτω από τη στέγη της τδβκ», ανέφερε.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Τουρκία, ως «μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια», θα συνεχίσει να υπερασπίζεται «με αποφασιστικότητα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του τουρκοκυπριακού λαού».

Ο Δήμαρχος Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς, χαρακτήρισε την τουρκική εισβολή της 20ής Ιουλίου 1974 ως «τη βούληση ενός έθνους που υπερασπίζεται την ειρήνη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

Στο μήνυμά του συνεχάρη τους Τουρκοκύπριους για τη λεγόμενη «ημέρα ειρήνης και ελευθερίας» και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους Μπουλέντ Ετζεβίτ, Νετζμετίν Ερμπακάν και Ραούφ Ντενκτάς.

«Δεν θα σταματήσουμε ποτέ να υπερασπιζόμαστε τον δίκαιο αγώνα των Τουρκοκυπρίων, όπως κάναμε χθες, έτσι και σήμερα», ανέφερε.

Ο πρώην αντιπρόεδρος της Τουρκίας και Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Φουάτ Οκτάι, δήλωσε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να στηρίζει το ψευδοκράτος και τους Τουρκοκυπρίους.

«Όπως χθες, έτσι και σήμερα, θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό της τδβκ και του τουρκοκυπριακού λαού και να υπερασπιζόμαστε αποφασιστικά τα δικαιώματά τους σε κάθε πλατφόρμα», ανέφερε.

Το τουρκικό Υπουργείο Εσωτερικών υποστήριξε ότι η εισβολή του 1974 αποτέλεσε «ιστορικό σημείο καμπής» για την εξασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας στην Κύπρο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επιχείρηση των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων «εγγυήθηκε την ύπαρξη και την ασφάλεια του τουρκοκυπριακού λαού».

Η τουρκική Ακτοφυλακή, σε μήνυμά της, ανέφερε ότι τιμά τους Τούρκους στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους κατά την εισβολή, καθώς και τους βετεράνους που συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Ο αντιπρόεδρος του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, Ζαφέρ Σιράκαγια, χαρακτήρισε την 20ή Ιουλίου «αξέχαστο σημείο καμπής» στον αγώνα των Τουρκοκυπρίων για ανεξαρτησία, ασφάλεια και ελευθερία.

Υποστήριξε ότι το ψευδοκράτος αποτελεί «αναπόσπαστο μέρος της κοινής ιστορίας, της ακλόνητης αδελφοσύνης και του οράματος της Τουρκίας για ειρήνη και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο».

«Ως Τουρκία και ως Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, συνεχίζουμε να στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα του τουρκοκυπριακού λαού με την ίδια αποφασιστικότητα και ισχυρή βούληση», ανέφερε.

Ο Σιράκαγια πρόσθεσε ότι η ειρήνη, η ασφάλεια και η ευημερία του ψευδοκράτους αποτελούν «δικό μας ζήτημα», επαναλαμβάνοντας την πλήρη πολιτική στήριξη της Άγκυρας προς την τουρκοκυπριακή ηγεσία.

Πηγή: ΚΥΠΕ