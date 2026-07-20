Volt: «52 χρόνια είναι πολλά, πάρα πολλά» - Επιρρίπτει ευθύνες στα παραδοσιακά κόμματα

«52 χρόνια είναι πολλά. Πάρα πολλά!». Με αυτό το μήνυμα το Volt καταδικάζει «απερίφραστα την εισβολή και κατοχή του νησιού μας από την Τουρκία», με αφορμή τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή.

Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι «πενήντα δύο χρόνια είναι πάρα πολλά για να παραμένει το νησί μας μοιρασμένο και σε συνεχή αναμονή για το τι έπεται», επισημαίνοντας ότι οι γενιές που δεν έχουν ζήσει την Κύπρο ενωμένη αποτελούν πλέον την πλειοψηφία του πληθυσμού και ότι, όσο περνά ο χρόνος, «η λύση του Κυπριακού φαίνεται ολοένα περισσότερο ως όνειρο απατηλό».

Το Volt ασκεί παράλληλα κριτική στα παραδοσιακά κόμματα, υποστηρίζοντας ότι «με τις διαχρονικές αποφάσεις και στάση τους, και την ευθυνοφοβία που τα διακατέχει, έχουν επιφέρει τετελεσμένα που δύσκολα ανατρέπονται, όσα αφηγήματα και αν προσπαθούν να μας προωθήσουν».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η φετινή επέτειος βρίσκει την κυπριακή κοινωνία «σε άρνηση για τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούσαν στο νησί μας και τα αληθινά αίτια που επέτρεψαν στην Τουρκία να εισβάλει και να συνεχίσει να κατέχει το νησί μας από το 1974».

Το κόμμα αναφέρεται επίσης στους αγνοούμενους, κάνοντας λόγο για «ανοιχτή πληγή για πολλές οικογένειες», ενώ σημειώνει ότι οι εγκλωβισμένοι έχουν πλέον ελαχιστοποιηθεί και ότι τραυματίες, θύματα βιασμού και αιχμάλωτοι πολέμου επιτρέπουν πλέον στον εαυτό τους να μιλήσουν για τα βιώματα και τις πληγές τους. Όπως αναφέρει, αποτελεί ευθύνη όλων, «και δη των πολιτικών του τόπου», να αφουγκραστούν αυτές τις τραυματικές εμπειρίες και να πράττουν ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχες τραγωδίες.

Αναφερόμενο στην επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο στις 27 Ιουλίου, το Volt τη χαρακτηρίζει «αχτίδα ελπίδας στη μαυρίλα που μας περιτριγυρίζει», τόσο λόγω των μαύρων επετείων όσο και των πολεμικών συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, δηλώνει ότι θα στηρίξει «με κάθε μας δύναμη» τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, θα τον καλωσορίσει στην Κύπρο και θα απαιτήσει από την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη να συμμετάσχει στη διαδικασία «με ειλικρινή διάθεση για επίλυση του Κυπριακού».

Την ίδια ώρα, απευθύνει κάλεσμα και προς την τουρκοκυπριακή ηγεσία «να κάνει το ίδιο και να επικεντρωθεί στο κοινό μέλλον που μπορούμε να χτίσουμε και όχι στην ικανοποίηση των πάγιων αιτημάτων της κατοχικής δύναμης και των φερέφωνων της Τουρκίας στην τουρκοκυπριακή κοινότητα».

«Δεν θα σταματήσουμε να επαναλαμβάνουμε πως μόνη λύση είναι η λύση!», καταλήγει το Volt.