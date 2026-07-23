Ανέλαβε πολιτικό πόστο και ο Δημήτρης Κουμή – Η νέα κίνηση της Αννίτας Δημητρίου

Τον Δημήτρη Κουμή όρισε ως Συντονιστή Ανθρωπιστικής Προσφοράς στην επαρχία Αμμοχώστου ο Δημοκρατικός Συναγερμός, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των κοινωνικών και φιλανθρωπικών δράσεων του κόμματος.

Η απόφαση ανακοινώθηκε μετά από συνάντηση που είχε ο κ. Κουμής με την πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, η οποία ανέθεσε επίσημα τα νέα του καθήκοντα, κάνοντας αναφορά στο πολυετές ανθρωπιστικό και φιλανθρωπικό έργο που έχει αναπτύξει, ιδιαίτερα στην επαρχία Αμμοχώστου.

Η κ. Δημητρίου ευχαρίστησε τον κ. Κουμή για τη συμβολή του στις πρόσφατες εκλογές, σημειώνοντας ότι η προσφορά προς τον συνάνθρωπο είναι στενά συνδεδεμένη με την προσωπική του πορεία.

«Η προσφορά και η βοήθεια προς τον συνάνθρωπο είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη δική σου πορεία στην κοινωνία. Σε τιμά ιδιαίτερα το γεγονός ότι επιθυμείς να αναλάβεις αυτόν τον ρόλο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στόχος του ΔΗΣΥ είναι η περαιτέρω ενίσχυση και ο συντονισμός των κοινωνικών και ανθρωπιστικών δράσεων με έμφαση στη στήριξη ευάλωτων ομάδων και την έμπρακτη αλληλεγγύη.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Κουμής ευχαρίστησε την πρόεδρο του κόμματος για την εμπιστοσύνη που του έδειξε, τονίζοντας ότι η προσφορά αποτελεί διαχρονικά βασικό στοιχείο της προσωπικής του διαδρομής.

«Η αλληλεγγύη δεν είναι μια περιστασιακή πράξη, αλλά στάση ζωής. Θα συνεχίσω με την ίδια αφοσίωση να εργάζομαι για τη στήριξη όσων έχουν ανάγκη, συντονίζοντας δράσεις που θα έχουν ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «όταν ενώνουμε δυνάμεις μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερα».