Μαυρογιάννης στον Πολίτη 107.6: «Σίγουρα θα ήθελα να είμαι ο εκλεκτός του ΑΚΕΛ για το 2028»

Ανοικτό άφησε ο Ανδρέας Μαυρογιάννης το ενδεχόμενο να είναι ξανά υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας το 2028, ενώ δεν έκρυψε ότι θα ήθελε να έχει εκ νέου τη στήριξη του ΑΚΕΛ. Ερωτηθείς εάν θα ήθελε να είναι η επιλογή του κόμματος στις επόμενες προεδρικές εκλογές, απάντησε «σίγουρα», αναφερόμενος παράλληλα με θερμά λόγια στη σχέση που διατηρεί με το ΑΚΕΛ από την προηγούμενη προεκλογική περίοδο.

Μιλώντας στον «Πολίτη 107,6 & 97,6» και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» με την Άντρη Δανιήλ είπε:

«Δεν είχα ποτέ μου την παραμικρή δυσκολία. Οι άνθρωποι με αγαπούν, με αγάπησαν, με εκτιμούν πάρα πολύ», είπε, προσθέτοντας ότι η σχέση που δημιουργήθηκε τότε παραμένει μέχρι σήμερα εξαιρετική. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι μετά τις τελευταίες δημοσκοπήσεις δεν είχε κάποια σχετική συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ Στέφανο Στεφάνου ή άλλα στελέχη του κόμματος, σημειώνοντας ότι σέβεται τις εσωτερικές διαδικασίες των πολιτικών δυνάμεων και δεν επιθυμεί να παρέμβει σε αυτές.

Σε ό,τι αφορά το κατά πόσο σκέφτεται σοβαρά μια νέα υποψηφιότητα, ο κ. Μαυρογιάννης ξεκαθάρισε ότι, εάν αποφασίσει να μπει ξανά στην προεδρική κούρσα, θα το κάνει με στόχο να κερδίσει. «Αν είναι να αναμειχθώ και να εμπλακώ στις επόμενες προεδρικές εκλογές, θα εμπλακώ με μόνο λάβαρο τη νίκη και την αλλαγή στον τόπο», ανέφερε. Όπως εξήγησε, για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις και η στήριξη πολιτικών δυνάμεων.

Όταν κλήθηκε να σχολιάσει ποιον από τους πιθανούς αντιπάλους του θα θεωρούσε πιο δύσκολο σε μια νέα προεδρική αναμέτρηση, απέφυγε να ξεχωρίσει κάποιο πρόσωπο. Είπε ότι, εάν τελικά προκύψει δική του υποψηφιότητα, αυτό που έχει σημασία είναι να μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε αντίπαλο βρεθεί απέναντί του.

Το Κυπριακό

Στην κορυφή της ατζέντας μιας ενδεχόμενης νέας υποψηφιότητάς του έθεσε το Κυπριακό. Τόνισε, ωστόσο, ότι εξίσου σημαντικό για τον ίδιο είναι να υπάρχει ένα κράτος για το οποίο οι πολίτες να μπορούν να αισθάνονται περήφανοι, το οποίο να υπηρετεί τον τόπο και όχι επιμέρους συμφέροντα, καθώς και μια κοινωνία με περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη και χωρίς αποκλεισμούς.

Για την πορεία του Κυπριακού δεν εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος. Όπως ανέφερε, το προηγούμενο διάστημα είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι έρχονταν σημαντικές εξελίξεις και μια νέα άτυπη πενταμερής, στην πορεία όμως, όπως υποστήριξε, φάνηκε ότι η Τουρκία ζητούσε συγκεκριμένα ανταλλάγματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προτού συναινέσει σε κινητικότητα στο Κυπριακό. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης και στη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, χαρακτηρίζοντας αυτή την τακτική «καθαρό εκβιασμό».

Παρά την απαισιοδοξία του για άμεσες εξελίξεις, ο κ. Μαυρογιάννης θεωρεί σημαντική την παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. Όπως είπε, η παρουσία του απέτρεψε χειρότερα σενάρια και κατάφερε να κρατήσει ζωντανή την προσπάθεια. «Δεν είμαι αισιόδοξος», ανέφερε, προσθέτοντας ωστόσο ότι το γεγονός πως συγκρατήθηκε η κατάσταση δίνει τη δυνατότητα «να παίξουμε ακόμη ένα ημίχρονο ή την παράταση».