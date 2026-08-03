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«Ξέρω πόσες φορές σε πήρα»: Η on camera «επίπληξη» Χριστοδουλίδη σε Φειδία για τις αναπάντητες στη Βραζιλία (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η on camera στιχομυθία του Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Φειδία Παναγιώτου στο Προεδρικό Μέγαρο – Ο Πρόεδρος αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς για τις αναπάντητες κλήσεις στη Βραζιλία, λίγο πριν τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου

Μια σύντομη αλλά χαρακτηριστική στιχομυθία μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και του Φειδία Παναγιώτου κατέγραψαν οι κάμερες λίγο πριν από την έναρξη της συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου. Αφορμή αποτέλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου της Άμεσης Δημοκρατίας για τις αναπάντητες κλήσεις που, όπως είχε αναφέρει, δέχθηκε από τον Πρόεδρο ενώ βρισκόταν στη Βραζιλία.

Ο Φειδίας Παναγιώτου συμμετείχε σήμερα στη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, εκπροσωπώντας τελικά ο ίδιος την Άμεση Δημοκρατία.

Λίγο πριν από την έναρξη της συνεδρίας και ενώ οι κάμερες κατέγραφαν πλάνα από τους παρευρισκομένους, ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στις δηλώσεις του Φειδία Παναγιώτου για τις οκτώ αναπάντητες κλήσεις που φέρεται να είχε δεχθεί από τον ίδιο.

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το alphanews.live, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αμφισβήτησε τον αριθμό των κλήσεων. Ο Φειδίας Παναγιώτου απάντησε ότι οι κλήσεις ήταν επτά, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη να του επισημαίνει ότι «γνωρίζει πόσες φορές τον κάλεσε».

Ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας είχε αναφέρει προηγουμένως, σε βίντεο και podcast του κόμματος, ότι ενώ βρισκόταν στη Βραζιλία, ξύπνησε το πρωί και διαπίστωσε πως είχε οκτώ αναπάντητες κλήσεις από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

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