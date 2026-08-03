Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η παραλαβή αιτήσεων για το Σχέδιο «Ενοίκιο Έναντι Δόσης»

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων για το Σχέδιο «Ενοίκιο Έναντι Δόσης», η παραλαβή των αιτήσεων επεκτείνεται μέχρι και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά και στα επαρχιακά γραφεία της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ):

· Γρηγόρη Αυξεντίου 7, Λευκωσία 1096

· Γλάδστωνος 97, Oasis Complex, Block E, 3ος Όροφος, Λεμεσός 3032

· Γιώργου Χριστοδουλίδη 5, Λάρνακα 6041

· Κινύρα 7 & Γωνία Κοροίβου, Μέγαρο Γαλαξίας, Κατ. 4, Πάφος 8011

· Γρίβα Διγενή 4, 1ος Όροφος, Παραλίμνι 5281

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε έντυπη μορφή μόνο σε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω γραφεία της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και καθοδήγηση οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως επικοινωνήσουν με το τηλεφωνικό κέντρο 22 743400.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΚΕΔΙΠΕΣ, από το 2023 μέχρι και τις 31.7.2026, υποβλήθηκαν συνολικά 4.269 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 929 λήφθηκαν από τις 4.5.26 μέχρι 31.7.2026.

Από το σύνολο των 4.269 αιτήσεων, έχουν εγκριθεί 1.211 αιτήσεις και 846 κατοικίες βρίσκονται ήδη στην κατοχή της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Την τελευταία εβδομάδα, όπως μας αναφέρθηκε, παρουσιάζεται ιδιαίτερη κινητικότητα και αυξημένο ενδιαφέρον.