Μάχη για τρεις στον ΔΗΣΥ: Ζήτησε το έγγραφο για τις υπογραφές ο Αβέρωφ Νεοφύτου - Μέσω εσωκομματικών διαδικασιών διεκδικεί το χρίσμα ενόψει Προεδρικών

Προς τριπλή αναμέτρηση οδηγείται η διαδικασία για το χρίσμα του Δημοκρατικού Συναγερμού ενόψει των Προεδρικών Εκλογών του 2028, καθώς μετά την Αννίτα Δημητρίου και τον Γιώργο Παμπορίδη, στη διαδικασία μπαίνει, εκτός απροόπτου, και ο Αβέρωφ Νεοφύτου.

Ο τέως πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού ζήτησε το μεσημέρι της Δευτέρας από το κόμμα το σχετικό έγγραφο για τη συλλογή των υπογραφών που απαιτούνται για τη διεκδίκηση του χρίσματος. Πρόκειται για την πρώτη ουσιαστική κίνηση του Αβέρωφ Νεοφύτου προς αυτή την κατεύθυνση, μετά τα μηνύματα που είχε στείλει τις προηγούμενες ημέρες για τις προθέσεις του. Εφόσον η διαδικασία προχωρήσει χωρίς ανατροπή, ενώπιον της βάσης του Δημοκρατικού Συναγερμού θα βρεθούν τρία πρόσωπα, η πρόεδρος του κόμματος Αννίτα Δημητρίου, ο βουλευτής Λευκωσίας Γιώργος Παμπορίδης και ο τέως πρόεδρος του κόμματος Αβέρωφ Νεοφύτου.

Ο Γιώργος Παμπορίδης ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι αποφάσισε να διεκδικήσει το χρίσμα του Δημοκρατικού Συναγερμού, απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα σε όσους επιθυμούν να στηρίξουν την υποψηφιότητά του.

Από την πλευρά του, ο Αβέρωφ Νεοφύτου είχε προϊδεάσει για τις επόμενες κινήσεις του με ανάρτησή του στις 2 Οκτωβρίου, στην οποία αναφερόταν στα μηνύματα που, όπως έγραψε, λαμβάνει από πολίτες από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα, αλλά και από μέλη και υποστηρικτές του Δημοκρατικού Συναγερμού.

«Με συγκινούν και μου δίνουν δύναμη τα χιλιάδες μηνύματα που μου στέλνετε με κάθε τρόπο, συμπατριώτες από κάθε γωνιά της Κύπρου μας, απόδημοι, πολίτες από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα, ανένταχτοι και, βέβαια, Συναγερμικοί συναγωνιστές», ανέφερε.

Ακολούθως στράφηκε προς τη βάση του κόμματος, σημειώνοντας πως «ποτέ δεν αμφέβαλα για τον αγνό και ανιδιοτελή κόσμο της ιστορικής μας παράταξης, του Δημοκρατικού Συναγερμού».

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου αναφέρθηκε επίσης στην πορεία των 50 χρόνων του κόμματος, για να προσθέσει στη συνέχεια ότι «δεν θα σας προδώσω ποτέ. Και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να προδώσει ξανά το κοινό μας όραμα και το σχέδιό μας για τον τόπο και τα παιδιά μας».

«Και αυτή είναι η δέσμευσή μου σε όλους τους συμπολίτες μου και σε ολόκληρη την κοινωνία. Μαζί προχωράμε», κατέληγε στην ανάρτησή του.

Η σημερινή κίνηση του κ. Νεοφύτου, για εξασφάλιση του εγγράφου συλλογής υπογραφών έρχεται πλέον να δώσει πιο συγκεκριμένη κατεύθυνση στις προθέσεις του. Με την Αννίτα Δημητρίου και τον Γιώργο Παμπορίδη να βρίσκονται ήδη στη διαδικασία και τον Αβέρωφ Νεοφύτου να κάνει το πρώτο τυπικό βήμα, η εσωκομματική μάχη για το ποιος θα εκπροσωπήσει τον Δημοκρατικό Συναγερμό στις Προεδρικές Εκλογές του 2028 αποκτά πλέον τρεις βασικούς διεκδικητές.