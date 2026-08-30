Το μήνυμα Ερντογάν για το ναυάγιο στην Κερύνεια - «Συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων»

Το δικό του μήνυμα για την τραγωδία στα κατεχόμενα, έστειλε ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνική δικτύωσης ανέφερε πως ξεκίνησαν εκτεταμένες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε συνεργασία με τις «αρχές» των κατεχομένων.

Ο Τούρκος Πρόεδρος, στην ανάρτησή του, αφού εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον τουρκοκυπριακό λαό, ανέφερε πως αποτέλεσμα των προσπαθειών που έχουν καταβληθεί για τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης «37 επιβάτες και μέλη του πληρώματος διασώθηκαν με ασφάλεια, ενώ, δυστυχώς, 7 συνάνθρωποί μας έχασαν τη ζωή τους. Οι προσπάθειες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συνεχίζονται χωρίς διακοπή. Ευχόμαστε, με τη βοήθεια του Θεού, να έχουμε θετικά νέα από τις επιχειρήσεις αυτές».

Ο κ. Ερντογάν σημείωσε πως «παρακολουθούμε στενά αυτή τη διαδικασία, κατά την οποία το κράτος μας έχει κινητοποιήσει όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις και πόρους του. Προσεύχομαι ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές των συνανθρώπων μας που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους πολίτες που διασώθηκαν ζωντανοί».