Χριστιάννα Ερωτοκρίτου: «Δεν αποκλείεται το ΔΗΚΟ να διεκδικήσει την Προεδρία με δικό του υποψήφιο» – Τι είπε για το ενδεχόμενο να είναι η ίδια υποψήφια

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στο πολιτικό σκηνικό ενόψει των Προεδρικών Εκλογών του 2028, με το ΔΗΚΟ να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να κατέλθει με δικό του υποψήφιο, αντί να στηρίξει πρόσωπο άλλου κόμματος.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «Alpha», η Αναπληρώτρια Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, έστειλε μήνυμα ότι το κόμμα διαθέτει την ιστορία, την εμπειρία και τη δυναμική για να διεκδικήσει αυτόνομα το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα.

Με φόντο την παρακαταθήκη της προεδρίας του Τάσσου Παπαδόπουλου, η κ. Ερωτοκρίτου τόνισε ότι το ΔΗΚΟ δεν είναι δεδομένο πως θα λειτουργήσει υποστηρικτικά προς οποιαδήποτε άλλη υποψηφιότητα, αφήνοντας ανοιχτό και το ενδεχόμενο δικής του υποψηφιότητας.

Όπως εξήγησε, όταν έρθει η ώρα και υπάρξουν ενώπιον του κόμματος όλα τα δεδομένα, τα συλλογικά όργανα θα αξιολογήσουν το σύνολο των επιλογών.

«Όταν και εφόσον το ΔΗΚΟ έχει μπροστά του τα δεδομένα και ανοίξει τη συζήτηση, τα συλλογικά όργανα θα λάβουν υπόψη όλα τα δεδομένα και θα αξιολογήσουν όλες τις υποψηφιότητες, περιλαμβανομένης και της δικής μας, και του Νίκου Χριστοδουλίδη εάν θα επαναδιεκδικήσει και των επιλογών των άλλων κομμάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Πρόωρη η προεδρολογία»

Η Αναπληρώτρια Πρόεδρος του ΔΗΚΟ χαρακτήρισε πρόωρη τη συζήτηση γύρω από τις Προεδρικές Εκλογές, σημειώνοντας ωστόσο ότι η «προεδρολογία» έχει ήδη ξεκινήσει μεταξύ συγκεκριμένων προσώπων που εκφράζουν φιλοδοξίες για το 2028.

Την ίδια ώρα, ξεκαθάρισε ότι η μέχρι σήμερα συμμετοχή του ΔΗΚΟ στην κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη αφήνει ικανοποιημένη την ηγεσία και τους υποστηρικτές του κόμματος.

Όπως ανέφερε, η συνεργασία με την κυβέρνηση αξιολογείται μέχρι σήμερα ως ικανοποιητική, καθώς έχουν γίνει σημαντικά θετικά βήματα για τον τόπο, είτε μέσα από μεταρρυθμίσεις είτε μέσα από αλλαγές πολιτικής.

Παράλληλα, δεν έκρυψε ότι υπάρχουν και εκκρεμότητες, ενώ αναγνώρισε ότι έχουν γίνει και λάθη.

Χριστοδουλίδης ή ΔΗΣΥ; «Δεν προκαταλαμβάνουμε αποφάσεις»

Σε ερώτηση για το δίλημμα «Νίκος Χριστοδουλίδης ή Δημοκρατικός Συναγερμός», η κ. Ερωτοκρίτου απέφυγε να προκαταλάβει τις αποφάσεις του κόμματος, υπογραμμίζοντας ότι οι κρίσιμες επιλογές δεν μπορούν να καθορίζονται από προσωπικές συμπάθειες ή προτιμήσεις.

Αντίθετα, όπως είπε, το ΔΗΚΟ θα λάβει τις αποφάσεις του με γνώμονα το καλό του τόπου και αφού προηγηθεί η απαραίτητη συζήτηση στα συλλογικά του όργανα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον Νικόλα Παπαδόπουλο, υπενθυμίζοντας ότι όταν είχε συζητηθεί το ενδεχόμενο ανάληψης της Προεδρίας της Βουλής, ο ίδιος είχε δηλώσει πως δεν συνδέει το συγκεκριμένο αξίωμα με τις Προεδρικές Εκλογές του 2028.

Το όνομα της Ερωτοκρίτου στο κάδρο του 2028

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε, πάντως, η ερώτηση κατά πόσο η ίδια θα ενδιαφερόταν να διεκδικήσει το χρίσμα του ΔΗΚΟ για τις Προεδρικές Εκλογές.

Η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου χαρακτήρισε το ενδεχόμενο «εντελώς θεωρητική συζήτηση», χωρίς ωστόσο να κλείσει την πόρτα.

Όπως ανέφερε, είναι κολακευτικό για οποιονδήποτε να ακούγεται το όνομά του για μια θέση τόσο μεγάλης ευθύνης, τονίζοντας ότι το αντιμετωπίζει «με πολλή ταπεινότητα και σεβασμό».

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι μια τέτοια απόφαση δεν είναι κάτι που κάποιος απλώς επιλέγει για τον εαυτό του.

«Εάν κριθεί από τους συναγωνιστές μου ότι μπορώ να εκτελέσω αυτά τα καθήκοντα ή να επιτελέσω αυτό τον ρόλο θα το συζητήσω», ανέφερε, υπογραμμίζοντας πως μια υποψηφιότητα για την Προεδρία είναι αποτέλεσμα της θέλησης του κόσμου και της κρίσης των συναγωνιστών της ως προς την επάρκεια ενός προσώπου.