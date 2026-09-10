Διορίστηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου - Αναλυτικά όλα τα ονόματα

Τον διορισμό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, δήλωσε την Πέμπτη από το Προεδρικό Μέγαρο μετά το πέρας της συνεδρίασης, ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι η σημερινή μέρα σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την έναρξη της λειτουργίας ενός νέου και ιδιαίτερα σημαντικού θεσμού στον τομέα της υγείας».

«Μετά τη θεσμοθέτηση και ίδρυση του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου, περνούμε πλέον στο επόμενο στάδιο στη λειτουργία και στην έμπρακτη εφαρμογή των σημαντικών αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί», σημείωσε ο κ. Χαραλαμπίδης.

Όπως είπε, το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου «αποτελεί μία σημαντική μεταρρύθμιση στον τρόπο με τον οποίο η χώρα μας οργανώνει, συντονίζει και υλοποιεί την πολιτική της για την αντιμετώπιση του καρκίνου».

Σημείωσε ότι στόχος είναι «η ενίσχυση του συντονισμού όλων των δράσεων που αφορούν την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, τη θεραπεία, την υποστηρικτική φροντίδα, την αποκατάσταση, την έρευνα και αξιοποίηση των δεδομένων με επίκεντρο πάντοτε τον ασθενή».

«Στον πυρήνα του έργου του Ινστιτούτου θα βρίσκεται η εθνική στρατηγική για τον καρκίνο, η οποία θα πρέπει να αποτελεί ένα ζωντανό και διαρκώς επικαιροποιούμενο εργαλείο πολιτικής με σαφείς προτεραιότητες και συγκεκριμένους στόχους», ανέφερε ο κ. Χαραλαμπίδης.

Ο Υπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι «η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση, η ισότιμη πρόσβαση των ασθενών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, η βελτίωση της φροντίδας και αξιοποίηση της έρευνας και της καινοτομίας αποτελούν βασικές προτεραιότητες προς αυτή την κατεύθυνση».

«Εύχομαι στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου κάθε επιτυχία στο σημαντικό έργο του και προσβλέπω σε μία δημιουργική συνεργασία», κατέληξε ο κ. Χαραλαμπίδης.

Πρόεδρος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου διορίστηκε ο ογκολόγος, Δρ. Παύλος Δράγκος.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης οκτώ μέλη, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι των Υπουργείων Υγείας και Οικονομικών, του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) και της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ).

Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου, Πρόεδρος είναι ο Δρ. Παύλος Δράγκος, Ογκολόγος και Μέλη η Δρ. Έλενα Παναγιωτοπούλου (Εκπρόσωπος. Υπ. Υγείας) Διευθύντρια Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας, η Άννα Δημητρίου (Εκπρόσωπος Υπ. Υγείας) Λειτουργός Στατιστικής στη Μονάδα Παρακολούθησης Υγείας του Υπουργείου Υγείας, η Έλενα Ζαχαριάδου (Εκπρόσωπος Υπουργείου Οικονομικών) Ανώτερη Διοικητικός Λειτουργός ΥΠΟΙΚ, ο Δρ. Παντελής Κουντουράκης, Ογκολόγος (Εκπρόσωπος ΠΙΣ), ο Δρ. Μάριος Αντωνιάδης, Αιματολόγος (Εκπρόσωπος ΠΙΣ), ο Αντώνης Τρύφωνος (εκπρόσωπος ΟΣΑΚ), η Ελένη (Λίνα) Τόλμα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Εκπρόσωπος από Σύνοδο των Πρυτάνεων) και ο Κωνσταντίνος Ν. Φελλάς, Καθηγητής (Εκπρόσωπος Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου).

Πηγή: ΚΥΠΕ