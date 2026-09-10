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Υπουργικό: Νέοι διορισμοί σε Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Κεντρική Τράπεζα, ΟΝΕΚ και Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου - Όλα τα ονόματα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Εγκρίθηκαν επίσης οι συνθέσεις και οι διορισμοί σε Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου, Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων, Σχολή Κωφών και άλλους οργανισμούς

Σειρά διορισμών σε διοικητικά συμβούλια οργανισμών και θεσμών ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη.

Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, Πρόεδρος διορίζεται ο Γεώργιος Καρατζιάς για περίοδο πέντε ετών, ενώ Αντιπρόεδρος αναλαμβάνει ο Λουκάς Λαγούδης, επίσης για πενταετή θητεία. Ως μέλος της Επιτροπής διορίζεται η Άντρεα Μούντη Σαββίδη, με θητεία πέντε ετών.

Παράλληλα, το Υπουργικό ενέκρινε τον διορισμό του Πανίκκου Βάκκου ως Εκτελεστικού Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Νέα ηγεσία στον ΟΝΕΚ

Στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, Πρόεδρος διορίζεται ο Πάμπος Χριστοδούλου και Αντιπρόεδρος ο Θάνος Χριστοδούλου.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται οι Ζαφείρω Κάστανου, Σταύρος Σωτηρίου και Ιάκωβος Ιακώβου.

Στο Συμβούλιο παραμένουν επίσης ως υφιστάμενα μέλη οι Αλέξανδρος Γερολατσιήτης και Φώτης Τριμπάκκιρος.

Διορισμοί σε ΠΕΠ και Σχολή Κωφών

Στην Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων, Πρόεδρος διορίζεται ο Λευτέρης Αντωνίου.

Στη Σχολή Κωφών, καθήκοντα Προέδρου αναλαμβάνει η Μαριλένα Ευαγγέλου.

Το πρώτο Συμβούλιο του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε και τη σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου.

Πρόεδρος διορίζεται ο ογκολόγος Δρ. Παύλος Δράκος.

Στο Συμβούλιο συμμετέχουν η Δρ. Έλενα Παναγιωτοπούλου, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, η Άννα Δημητρίου, επίσης ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, και η Έλενα Ζαχαριάδου, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών.

Μέλη είναι επίσης ο ογκολόγος Δρ. Παντελής Κουντουράκης και ο αιματολόγος Δρ. Μάριος Αντωνιάδης, ως εκπρόσωποι του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, καθώς και ο Αντώνης Τρύφωνος, ως εκπρόσωπος της ΟΣΑΚ.

Συμμετέχουν ακόμη η Ελένη (Λίνα) Τόλμα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και εκπρόσωπος της Συνόδου των Πρυτάνεων, καθώς και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Ν. Φελλάς, ως εκπρόσωπος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου.

ΚΟΑΓ και Συμφωνική Ορχήστρα

Στον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης διορίζεται ως μέλος η πολιτικός μηχανικός Παναγιώτα Χατζηγεωργίου.

Τέλος, στο Ίδρυμα Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου διορίζεται ως μέλος η μουσικολόγος Μαριάννα Γαλλίδη.

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