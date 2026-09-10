Διπλό ραντεβού για τη νέα πρόεδρο της ΕΔΕΚ – Βλέπει Χριστοδουλίδη και Αννίτα

Σε κύκλο επαφών με την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία εισέρχεται η νέα πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Σοφία Χριστοδούλου Μακρή, λίγες μόλις ημέρες μετά την εκλογή της στην ηγεσία του κόμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», κλείδωσε για αύριο Παρασκευή η πρώτη συνάντηση της Σοφίας Χριστοδούλου Μακρή με την πρόεδρο του ΔΗΣΥ και πρόεδρο της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου. Η συνάντηση είναι προγραμματισμένη για τις 14:00 και εντάσσεται στις επαφές που ξεκινά η νέα ηγεσία της ΕΔΕΚ με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, στις 12:00 το μεσημέρι, η νέα πρόεδρος της ΕΔΕΚ θα περάσει το κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου, όπου θα έχει την πρώτη της συνάντηση μετά την εκλογή της με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Η συνάντηση είχε συμφωνηθεί κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, όταν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επικοινώνησε μαζί της για να τη συγχαρεί για την εκλογή της.

Οι επαφές της Σοφίας Χριστοδούλου Μακρή με τις ηγεσίες των πολιτικών κομμάτων θα συνεχιστούν και την ερχόμενη εβδομάδα. Στο πρόγραμμα βρίσκεται, μεταξύ άλλων, συνάντηση με τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλο.

Η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή ανέλαβε την προεδρία της ΕΔΕΚ μετά την επικράτησή της στις εσωκομματικές εκλογές του περασμένου Σαββάτου, 5 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, συγκέντρωσε 1.191 ψήφους και ποσοστό 53,5%, εξασφαλίζοντας την εκλογή της από τον πρώτο γύρο. Ο Κούλλης Μαυρονικόλας έλαβε 788 ψήφους (35,4%), ενώ ο Γιώργος Κουττούκης 246 ψήφους (11,1%). Συνολικά ψήφισαν 2.233 μέλη του κόμματος, με τα έγκυρα ψηφοδέλτια να ανέρχονται στα 2.225.

Οι συναντήσεις των επόμενων ημερών αποτελούν ουσιαστικά τις πρώτες πολιτικές επαφές της νέας προέδρου υπό τη νέα της ιδιότητα, σε μια περίοδο κατά την οποία η ΕΔΕΚ καλείται να καθορίσει τη στάση και τις προτεραιότητές της τόσο απέναντι στην Κυβέρνηση όσο και έναντι των υπόλοιπων πολιτικών δυνάμεων.