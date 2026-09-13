Άνοιξε ο χορός των υποψηφιοτήτων στο Βολτ: Πιέρος Κάρουλλας και Λύσια Δημητρίου διεκδικούν τη συμπροεδρία

Την κοινή υποψηφιότητά τους για τη συμπροεδρία του Βολτ ανακοίνωσαν ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Πιέρος Κάρουλλας και η συναντιπρόεδρος Λύσια Δημητρίου, ενόψει των εσωκομματικών εκλογών που θα πραγματοποιηθούν στις 10 Οκτωβρίου.

Στην κοινή ανακοίνωσή τους, οι δύο υποψήφιοι αναφέρονται στη δύσκολη περίοδο που ακολούθησε το εκλογικό αποτέλεσμα του περασμένου Μαΐου, κάνοντας λόγο για απογοήτευση και κόπωση στις τάξεις του κόμματος, αλλά και για την ανάγκη το Βολτ να αναγνωρίσει τις αδυναμίες του και να προχωρήσει στις αλλαγές που απαιτούνται.

Όπως σημειώνουν, πίσω από την προηγούμενη εκλογική προσπάθεια δεν υπήρχε ένας μεγάλος επαγγελματικός κομματικός μηχανισμός, αλλά κυρίως εθελοντές που αφιέρωσαν χρόνο και ενέργεια, επειδή πίστεψαν στην ανάγκη ύπαρξης μιας διαφορετικής πολιτικής πρότασης.

Οι Πιέρος Κάρουλλας και Λύσια Δημητρίου επισημαίνουν ότι, παρά το αποτέλεσμα των εκλογών, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κύπρος παραμένουν, αναφέροντας μεταξύ άλλων τη διαφθορά, τις πελατειακές σχέσεις, την ακρίβεια και την απογοήτευση των πολιτών από την πολιτική. Ιδιαίτερη αναφορά κάνουν και στο Κυπριακό, τονίζοντας ότι «πάνω απ’ όλα, η Κύπρος παραμένει μοιρασμένη».

Παράλληλα, εκτιμούν ότι το εκλογικό αποτέλεσμα επιβάλλει στο Βολτ να εξετάσει με σοβαρότητα τι πήγε λάθος, να αναγνωρίσει τις δικές του αδυναμίες και να αλλάξει όσα χρειάζεται. Όπως αναφέρουν, εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για ένα κόμμα που θα επιχειρεί να λειτουργεί διαφορετικά από τις πρακτικές που έχουν καθιερωθεί στην κυπριακή πολιτική ζωή και θα βρίσκεται απέναντι στη λογική του «κρύψε να περάσουμεν».

Στόχος ένα Βολτ με μεγαλύτερη συμμετοχή των μελών

Εξηγώντας την απόφασή τους να διεκδικήσουν από κοινού τη συμπροεδρία, Κάρουλλας και Δημητρίου ξεκαθαρίζουν ότι δεν θεωρούν πως δύο πρόσωπα μπορούν από μόνα τους να επιλύσουν τα προβλήματα του κόμματος.

Αντίθετα, θέτουν ως στόχο τη δημιουργία ενός Βολτ που θα εξαρτάται λιγότερο από έναν μικρό αριθμό προσώπων και περισσότερο από μια ευρύτερη και ενεργή κοινότητα μελών.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζουν την ανάγκη να δοθεί ουσιαστικότερος χώρος στα μέλη του κόμματος και το Βολτ να επανασυνδεθεί με την κοινωνία, ακούγοντας τους πολίτες και αποκτώντας ισχυρότερες ρίζες στις πόλεις και τις κοινότητες.

«Δεν έχουμε όλες τις απαντήσεις. Έχουμε όμως καθαρή εικόνα για το πού θέλουμε να πάμε και, το πιο σημαντικό, γνωρίζουμε ότι αυτή η πορεία δεν μπορεί να γίνει από δύο ανθρώπους», αναφέρουν.

Οι δύο υποψήφιοι υπογραμμίζουν ότι παραμένει η ανάγκη για μια «δικοινοτική, μετριοπαθή, φιλελεύθερη, μεταρρυθμιστική και ευρωπαϊκή πολιτική φωνή» στην Κύπρο, εκτιμώντας ότι αυτή η ανάγκη είναι σήμερα ίσως μεγαλύτερη από ποτέ.