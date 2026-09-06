Αλλαγή φρουράς στο Βολτ Κύπρου: Τα ονόματα που ακούγονται για τις εσωκομματικές εκλογές

Σε ρυθμούς εσωκομματικών εκλογών εισέρχεται το Volt Κύπρου για την ανάδειξη της νέας ηγεσίας του κόμματος. Το εκλογικό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 10 Οκτωβρίου και τα μέλη της παράταξης θα εκλέξουν τους δύο συμπροέδρους, τους δύο συναντιπροέδρους και τα υπόλοιπα 21 μέλη του πολιτικού συμβουλίου.

Η νέα ηγεσία του Volt θα κληθεί να διαχειριστεί οργανωτικά ζητήματα και να καλύψει τα κενά που ανέδειξε η ήττα των βουλευτικών εκλογών. Το πιο σημαντικό είναι ότι θα διαχειριστεί τις διαβουλεύσεις με τους υποψηφίους των προεδρικών εκλογών του 2028. Ενδεχομένως να έρθει αντιμέτωπη και με σοβαρές εξελίξεις στο Κυπριακό πρόβλημα, ένα θέμα που αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για το Volt.

Εκτός μάχης

Οι δύο συμπροέδροι, Ανδρομάχη Σοφοκλέους και Πάνος Παρράς, έχουν δηλώσει ότι δεν πρόκειται να επαναδιεκδικήσουν θέση στην ηγεσία ή τα συλλογικά όργανα του κόμματος. Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι ούτε ο αντιπρόεδρος Χαρίλαος Βελάρης θα διεκδικήσει θέση στην ηγεσία, ενώ η αντιπρόεδρος Λύσια Δημητρίου δεν έχει λάβει τελικές αποφάσεις.

Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια θέση στα συλλογικά όργανα του κόμματος βρίσκεται σε εξέλιξη και η προθεσμία λήγει στις 25 Σεπτεμβρίου. Μέχρι στιγμής κανείς από τους ενδιαφερομένους δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του και είναι άγνωστο πόσοι θα διεκδικήσουν θέση στην ανώτατη ηγεσία.

Ονοματολογία

Ωστόσο ακούγονται ορισμένα ονόματα για τις θέσεις των συμπροέδρων και συναντιπροέδρων. Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι ο σημερινός εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Πιέρος Κάρουλλας μελετά σοβαρά το ενδεχόμενο να διεκδικήσει τη θέση του συμπροέδρου. Προβληματισμός φαίνεται να υπάρχει από πλευράς της τέως βουλεύτριας Αλεξάνδρας Ατταλίδου που ήταν και η πρώτη συμπρόεδρος του Volt. Επίσης στα πηγαδάκια ακούγονται τα ονόματα του Ιωάννη Τιρκίδη και της Ροδούλας Δημητριάδου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το καταστατικό του κόμματος προβλέπει ότι οι δύο συμπρόεδροι θα είναι υποχρεωτικά ένας άνδρας και μία γυναίκα. Εκλογές για τη μία ή την άλλη θέση συμπροέδρου διεξάγονται μόνο εάν υπάρχουν πέραν του ενός υποψηφίου. Το ίδιο ισχύει και για τις δύο θέσεις των συναντιπροέδρων. Υπενθυμίζεται ότι στην περασμένη εσωκομματική εκλογική αναμέτρηση που έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2024, η Ανδρομάχη Σοφοκλέους εκλέχθηκε συμπρόεδρος χωρίς ανθυποψήφια. Ωστόσο, διεξήχθησαν εκλογές για τη θέση του άλλου συμπροέδρου, με τον Πάνο Παρρά να εκλέγεται έναντι του Στέλιου Στυλιανού.

Εφορευτική επιτροπή

Την περασμένη Τρίτη ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στην πενταμελή εφορευτική επιτροπή που θα συγκροτηθεί με στόχο την ομαλή διεξαγωγή του εκλογικού συνέδριου. Σημειώνεται ότι τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν θα μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το πολιτικό συμβούλιο.

Η ψηφοφορία για την ανάδειξη νέας κομματικής ηγεσίας θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά. Για όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την τεχνολογία θα υπάρχει καθοδήγηση στον χώρο που θα διεξαχθεί το εκλογικό συνέδριο. Σύμφωνα με το καταστατικό, η θητεία της νέας ηγεσίας είναι διετής. Δηλαδή θα πραγματοποιηθούν νέες εκλογές τον Οκτώβριο του 2028. Επίσης, «κανένα μέλος δεν μπορεί να παραμείνει στην ίδια θέση στη διοίκηση του κόμματος περισσότερο από δύο συνεχόμενες θητείες». Θα πρέπει, δηλαδή, να εναλλάσσονται στις οργανικές θέσεις του κόμματος, ώστε να μην δημιουργούνται κατεστημένα και φαινόμενα νεποτισμού και φραξιονισμού.

Πολιτικό συμβούλιο

Τα 25 μέλη του νέου πολιτικού συμβουλίου που θα προκύψει στο τακτικό εκλογικό συνέδριο θα πρέπει να αποτελούνται από τουλάχιστον 10 άνδρες και 10 γυναίκες. Πρόκειται για πρόνοια του καταστατικού που δεν τυγχάνει εφαρμογής στην περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής αριθμός ανδρών και γυναικών υποψηφίων για το πολιτικό συμβούλιο.

Το πολιτικό συμβούλιο του Volt λαμβάνει σημαντικές πολιτικές αποφάσεις. Σύμφωνα με το καταστατικό, έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την κατάρτιση της πολιτικής πρότασης σχετικά με τους υποψήφιους που θα προτείνει και θα υποστηρίξει το κόμμα σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες παγκύπριας εμβέλειας, συμπεριλαμβανομένων των ευρωεκλογών, των προεδρικών και των βουλευτικών εκλογών. Άρα είναι και το συλλογικό όργανο που θα καταθέσει πολιτική πρόταση ενώπιον του έκτακτου παγκύπριου συνεδρίου για στήριξη συγκεκριμένου υποψηφίου κατά τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Εκτελεστικό γραφείο

Αμέσως μετά το εκλογικό συνέδριο το νέο πολιτικό συμβούλιο θα συνέλθει για να εκλέξει πέντε από τα εννέα μέλη του εκτελεστικού γραφείου. Τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη είναι οι δύο συμπρόεδροι και οι δύο συναντιπρόεδροι. Ακολούθως τα εννέα μέλη του εκτελεστικού γραφείου θα συνεδριάσουν για να καταρτιστούν ως σώμα. Δηλαδή θα πληρωθούν οι θέσεις του γενικού γραμματέα, του εκπρόσωπου Τύπου, του οργανωτικού γραμματέα, του οικονομικού γραμματέα και του γραμματέα διεθνών σχέσεων. Σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος, το εκτελεστικό γραφείο αποτελεί διοικητικό όργανο, επιφορτισμένο με την καθημερινή εργασία και λογοδοτεί για τις αποφάσεις του στο πολιτικό γραφείο.

Οι προκλήσεις

Πηγή εντός του κόμματος δήλωσε στον «Π» ότι η νέα ηγεσία θα χρειαστεί να δώσει τη μάχη για την πολιτική επιβίωση του Volt, το οποίο δεν κατάφερε να εισέλθει στη Βουλή και αντιμετωπίζει σοβαρά οργανωτικά ζητήματα. Το Volt δεν λαμβάνει κρατική χορηγία όπως τα κοινοβουλευτικά κόμματα, δεν έχει έμμισθο προσωπικό και τα έσοδα του προκύπτουν από εισφορές των μελών. Επίσης, δεν έχει επαρχιακά γραφεία και οι εκλογές ανέδειξαν τη σημασία των κομματικών μηχανισμών αλλά και την ανάγκη παρουσίας στις επαρχίες και δράσης σε χώρους πέραν των αστικών κέντρων. Η πολιτική αποτίμηση του αποτελέσματος των βουλευτικών εκλογών βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά το Volt έχει καταλήξει ήδη σε ορισμένα προκαταρκτικά συμπεράσματα.

Προεδρικές

Η πιο σημαντική πολιτική πράξη της νέας ηγεσίας θα είναι οι αποφάσεις που θα ληφθούν στις προεδρικές εκλογές του 2028. Η τελική απόφαση θα ληφθεί σε έκτακτο συνέδριο μετά από εισήγηση του πολιτικού γραφείου.

Κομματικό στέλεχος δήλωσε στον «Π» ότι είναι ακόμη νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα. Απέρριψε δε τα περί συνεργασίας με το ΑΚΕΛ, ένα σενάριο που προέκυψε στον δημόσιο διάλογο μετά την κοινή διαμαρτυρία του Volt με το κόμμα της Αριστεράς έξω από τη Νομική Υπηρεσία. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι σε ορισμένα μέλη του κόμματος δημιουργήθηκε κλίμα υπέρ του Αβέρωφ Νεοφύτου λόγω και των πρόσφατων δηλώσεων του τελευταίου στο Κυπριακό πρόβλημα, οι οποίες συνάδουν με τις θέσεις του Volt. Ακολούθως είπε ότι το Κυπριακό θα είναι το βασικότερο κριτήριο στις επιλογές του κόμματος και πως αναμένεται να υπάρξει μακρύς διάλογος εντός των νέων συλλογικών οργάνων.

Καταστατικές αλλαγές

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι σε ορισμένα στελέχη του Volt υπάρχει ένας προβληματισμός για τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος. Στην πράξη διαφάνηκε η ανάγκη για ορισμένες καταστατικές αλλαγές. Για παράδειγμα, η διετής θητεία της ανώτατης ηγεσίας δεν συνάδει με τον πενταετή εκλογικό κύκλο των βουλευτικών και των προεδρικών εκλογών. Συνεπώς η εκάστοτε ηγεσία αντιμετωπίζει αντικειμενικές δυσκολίες στην προσπάθεια να οργανώσει και να εφαρμόσει μακροπρόθεσμες πολιτικές και εκλογικές στρατηγικές. Ως εκ τούτου, η νέα ηγεσία ενδεχομένως να κληθεί να διαχειριστεί ζήτημα καταστατικών αλλαγών και όπως δήλωσε στον «Π» στέλεχος του Volt, το κόμμα θα πρέπει να αυτοκαθοριστεί ιδεολογικά και πολιτικά. Να αποφασίσει δηλαδή ποιος είναι ο ιδεολογικός του χαρακτήρας. Ήταν ένα από τα ζητήματα που αντιμετώπισε το κόμμα προεκλογικά, το οποίο προκαλούσε σύγχυση στους ψηφοφόρους και ορισμένοι πολιτικοί αντίπαλοι έσπευσαν να εκμεταλλευτούν αυτή την ιδεολογική ασάφεια.