Πόσο θα μας στοιχίσει ο διορισμός Τορναρίτη: Αμισθί ο ρόλος αλλά άγνωστος ο λογαριασμός των αποστολών του

Αμισθί, αλλά με αποστολή που εκτείνεται σε δύο ηπείρους και χωρίς προκαθορισμένους όρους εντολής, αναλαμβάνει καθήκοντα ο Νίκος Τορναρίτης ως Ειδικός Πολιτικός Απεσταλμένος του Προέδρου της Δημοκρατίας για το Κυπριακό. Οι αποστολές του σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής θα καθορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις οδηγίες του Προέδρου, ενώ παραμένει άγνωστο το συνολικό κόστος των ταξιδιών που θα απαιτήσει ο νέος ρόλος.

Σε ερώτημα του «Π» για το ποιοι ακριβώς είναι οι όροι εντολής του νέου ειδικού απεσταλμένου, από πλευράς Προεδρικού αναφέρθηκε ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο όρων εντολής, καθώς το περιεχόμενο της αποστολής του θα καθορίζεται ad hoc, αναλόγως των αναγκών και των οδηγιών που θα λαμβάνει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Αυτό σημαίνει ότι προς το παρόν δεν υπάρχει ούτε δημοσιοποιημένο πρόγραμμα επισκέψεων ούτε συγκεκριμένος αριθμός αποστολών, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό ποιο θα είναι το συνολικό κόστος των μετακινήσεων που θα απαιτήσει ο νέος ρόλος.

Συγκεκριμένα, η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου προβλέπει ότι ο Νίκος Τορναρίτης θα πραγματοποιεί, κατόπιν οδηγιών του Προέδρου της Δημοκρατίας και σε συντονισμό με τον Υπουργό Εξωτερικών, στοχευμένες πολιτικές επαφές σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής για ζητήματα που αφορούν το Κυπριακό. Στην ίδια απόφαση διευκρινίζεται ότι θα ασκεί τα καθήκοντά του χωρίς μισθό.

Πόσο θα κοστίσει ο διορισμός Τορναρίτη;

Το γεγονός ότι ο διορισμός είναι αμισθί, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι η αποστολή είναι χωρίς κόστος. Η ίδια η φύση των καθηκόντων προϋποθέτει αεροπορικές μετακινήσεις, διαμονή και άλλα έξοδα που συνδέονται με επίσημες αποστολές στο εξωτερικό.

Μια ενδεικτική καταγραφή αεροπορικών ναύλων από τον «Π» δίνει μια πρώτη εικόνα της τάξης μεγέθους που μπορεί να έχουν μόνο τα εισιτήρια.

Με βάση τις χαμηλότερες πιθανές τιμές που συγκεντρώθηκαν ενδεικτικά για την περίοδο 16 έως 22 Νοεμβρίου, με αφετηρία τη Λάρνακα, τέσσερις ενδεικτικοί προορισμοί στην Αφρική και τέσσερις στην Ασία δίνουν συνολικό κόστος €5.286, εάν υπολογιστούν ως ξεχωριστές διαδρομές.

Το ποσό δεν περιλαμβάνει διαμονή, ημερήσια έξοδα, τοπικές μετακινήσεις ή ενδεχόμενο συνοδευτικό προσωπικό κλπ.

Οι ενδεικτικές τιμές έχουν ως εξής:

Λάρνακα – Αντίς Αμπέμπα, Αιθιοπία: €640

Λάρνακα – Ζανζιμπάρ, Τανζανία: €820

Λάρνακα – Χαράρε, Ζιμπάμπουε: €751

Λάρνακα – Ναϊρόμπι, Κένυα: €761

Λάρνακα – Μπισκέκ, Κιργισία: €352

Λάρνακα – Μανάμα, Μπαχρέιν: €738

Λάρνακα – Ανόι, Βιετνάμ: €652

Λάρνακα – Σιγκαπούρη: €572

Για τους τέσσερις αφρικανικούς προορισμούς το άθροισμα των ενδεικτικών ναύλων ανέρχεται σε €2.972, ενώ για τους τέσσερις ασιατικούς σε €2.314. Συνολικά, οι οκτώ διαδρομές φθάνουν τα €5.286 μόνο σε αεροπορικά εισιτήρια.

Πρόκειται, ασφαλώς, για ενδεικτικό υπολογισμό. Οι τιμές των αεροπορικών μεταβάλλονται ανάλογα με τις ημερομηνίες, τη διαθεσιμότητα και την κατηγορία θέσης, ενώ διαφορετικό μπορεί να είναι το κόστος εάν περισσότεροι προορισμοί συνδυαστούν στο πλαίσιο μιας ενιαίας περιοδείας.

Η στόχευση σε Ασία, Μέση Ανατολή και Αφρική

Πίσω από τη μεγάλη γεωγραφική έκταση της αποστολής βρίσκεται μια ευρύτερη διπλωματική στόχευση της Λευκωσίας.

Διπλωματικές πηγές ανέφεραν στον «Π» ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει θέσει στο επίκεντρο της διπλωματικής της δραστηριότητας την ενίσχυση των επαφών με χώρες της Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.

Ιδιαίτερο βάρος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αποδίδεται αφενός στα τουρκογενή κράτη και αφετέρου σε χώρες που συμμετέχουν στον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας, λόγω της σημασίας που έχουν οι θέσεις και οι κινήσεις τους για το Κυπριακό.

Η συγκεκριμένη κατεύθυνση αποκτά μεγαλύτερη σημασία εξαιτίας της περιορισμένης διπλωματικής παρουσίας που διαθέτει η Κυπριακή Δημοκρατία σε μεγάλο αριθμό χωρών των δύο ηπείρων. Ο ίδιος ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφερόμενος στον διορισμό Τορναρίτη, σημείωσε ότι πρόκειται για μια περιοχή στην οποία η διπλωματική εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν βρίσκεται στον βαθμό που θα επιθυμούσε η Λευκωσία.

Ο διορισμός, επομένως, έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τη δραστηριότητα που αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο Εξωτερικών σε γεωγραφικές περιοχές όπου η Κύπρος επιχειρεί να διευρύνει τόσο τις διμερείς σχέσεις της όσο και τα ερείσματά της για το Κυπριακό.

Η γεωγραφία της αποστολής

Στην Αφρική, ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος πραγματοποίησε τον Ιούλιο του 2025 επισκέψεις στην Κένυα και την Τανζανία, στο πλαίσιο σειράς επαφών με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με χώρες της ηπείρου.

Στην Τανζανία πραγματοποίησε επίσημες επαφές, ενώ η παρουσία του συνδεόταν παράλληλα με την ενίσχυση των επαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αφρικανικά κράτη.

Τον Οκτώβριο του 2025 ακολούθησε επίσκεψη του Κύπριου ΥΠΕΞ στην Αιθιοπία, όπου είχε, μεταξύ άλλων, επαφές με τον πρωθυπουργό Άμπι Αχμέντ και τον Αιθίοπα ομόλογό του, με αντικείμενο την ενίσχυση των διμερών πολιτικών και οικονομικών σχέσεων.

Ανάλογη κινητικότητα καταγράφεται και στην Ασία και ειδικότερα στην Κεντρική.

Τον Ιούνιο του 2026 ο Κωνσταντίνος Κόμπος πραγματοποίησε περιοδεία σε Τατζικιστάν, Ουζμπεκιστάν και Κιργισία, την τρίτη επίσκεψή του στην περιοχή από το 2024. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, η περιοδεία είχε ως στόχο την ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων και την προώθηση των σχέσεων της ΕΕ με την Κεντρική Ασία.

Η περιοχή παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον και για το Κυπριακό. Οι πέντε χώρες της Κεντρικής Ασίας είχαν επαναβεβαιώσει, στο πλαίσιο κοινής δήλωσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη δέσμευσή τους στα ψηφίσματα 541 και 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Στο Συμβούλιο Ασφαλείας

Ιδιαίτερο διπλωματικό βάρος αποκτούν και δύο από τους ενδεικτικούς προορισμούς που εξετάστηκαν ως προς το κόστος των αεροπορικών μετακινήσεων.

Η Κιργισία και η Ζιμπάμπουε εξελέγησαν στις 3 Ιουνίου 2026 μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη διετία 2027–2028. Για την Κιργισία πρόκειται για την πρώτη συμμετοχή στην ιστορία της στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Το Μπαχρέιν βρίσκεται ήδη μεταξύ των μη μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη διετία 2026–2027, με τη θητεία του να ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Η εμπειρία Τορναρίτη

Η Προεδρία συνδέει την επιλογή του Νίκου Τορναρίτη με την πολυετή διεθνή και κοινοβουλευτική δραστηριότητά του.

Για 13 χρόνια υπηρέτησε ως επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας στην Ασιατική Κοινοβουλευτική Συνέλευση, όπου εξελέγη και Αντιπρόεδρος. Παράλληλα, διετέλεσε επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας και Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ερωτηθείς για την επιλογή, παρέπεμψε ακριβώς σε αυτή την εμπειρία και στις επαφές που έχει αναπτύξει ο Νίκος Τορναρίτης σε διεθνές επίπεδο.

Το ποιοι θα είναι οι πρώτοι σταθμοί του νέου ειδικού απεσταλμένου παραμένει, πάντως, ανοικτό.