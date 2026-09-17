Έκοψαν καλώδια και βύθισαν περιοχές της Λευκωσίας στο σκοτάδι – Κυπαρίσσι έριξε γραμμές της ΑΗΚ στη Λάρνακα

Διακοπές παρατηρούνται το απόγευμα της Πέμπτης σε διάφορες περιοχές της Λευκωσίας, εξαιτίας αποκοπής καλωδίων.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ΑΗΚ, από τις βλάβες στη Λευκωσία επηρεάζονται οι περιοχές Έγκωμη, Λατσιά, Άγιοι Ομολογητές και Στρόβολος, στην περιοχή Χρυσελεούσα και Προεδρικού. Αντίστοιχα, από τη βλάβη στην επαρχία Λάρνακας επηρεάζονται τα χωριά Αγία Άννα, Ψευδάς, Μοσφιλωτή και Καλό Χωριό Λάρνακας.

Ο ασκών καθήκοντα Εκπροσώπου Τύπου της ΑΗΚ, Δημήτρης Ναθαναήλ, ανέφερε ότι στη Λευκωσία πρόκειται για δύο ξεχωριστές βλάβες, που προέκυψαν από αποκοπή υπόγειων καλωδίων από εργολάβους που δραστηριοποιούνταν στις περιοχές.

Συγκεκριμένα, είπε ότι η πρώτη βλάβη σημειώθηκε στο κέντρο της Λευκωσίας, κοντά στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ανέφερε ότι η βλάβη αναμένεται να αποκατασταθεί άμεσα.

Η δεύτερη βλάβη σημειώθηκε στην περιοχή Τσερίου, με τον κ. Ναθαναήλ να εκτιμά ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο ώρες για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση.

Στην επαρχία Λάρνακας, πρόσθεσε, κυπαρίσσι έπεσε στις γραμμές της ΑΗΚ, με αποτέλεσμα να αποκοπούν καλώδια και να παρατηρηθεί διακοπή της ηλεκτροδότησης. Σύμφωνα με τον κ. Ναθανήλ, το συνεργείο εντόπισε το σημείο και βρίσκεται επί τόπου, με τη βλάβη να αναμένεται να αποκατασταθεί σε 1-1,5 ώρα.

Πηγή: ΚΥΠΕ