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1η Οκτωβρίου: Το μήνυμα του Αμερικανού ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο στην Κύπρο για Κυπριακό, άμυνα και ενέργεια

1η Οκτωβρίου: Το μήνυμα του Αμερικανού ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο στην Κύπρο για Κυπριακό, άμυνα και ενέργεια

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο ΥΠΕΞ αναφέρει ότι οι ΗΠΑ παραμένουν σταθερές στην υποστήριξή τους για μια υπό κυπριακή καθοδήγηση διευθέτηση [του Κυπριακού] με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ, που να επανενώνει το νησί ως διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Oι Ηνωμένες Πολιτείες προσβλέπουν στην αξιοποίηση των επιτευγμάτων του περασμένου έτους και στην εμβάθυνση της εταιρικής τους σχέσης με την Κύπρο τα επόμενα χρόνια αναφέρει ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο σε γραπτή δήλωση με την ευκαιρία της επετείου της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στη δήλωση, ο κ. Ρούμπιο συγχαίρει θερμά εκ μέρους των ΗΠΑ τον κυπριακό λαό για την επέτειο της ανεξαρτησίας και σημειώνει ότι η εταιρική σχέση ΗΠΑ-Κύπρου συνεχίζει να ενισχύεται κάθε χρόνο. Προσθέτει ότι η διμερής αμυντική και ενεργειακή συνεργασία έχει προωθήσει την περιφερειακή ασφάλεια.

"Είμαστε περήφανοι για την πρόοδο που έχουμε σημειώσει μαζί στους εμπορικούς και οικονομικούς δεσμούς που ωφελούν και τα δύο έθνη. Φέτος, εμβαθύναμε τους εκπαιδευτικούς μας δεσμούς μέσω ενός Μνημονίου Αντίληψης για την επέκταση του Βοθητικού Προγράμματος  Διδασκαλίας Αγγλικών Fulbright, αντανακλώντας τη στενή μας συνεργασία και το κοινό μας ενδιαφέρον για την προώθηση της αγγλικής γλώσσας και των εκπαιδευτικών ανταλλαγών ως πύλης για την επέκταση των επιχειρηματικών ευκαιριών", σημειώνει.

Ο ΥΠΕΞ αναφέρει ότι οι ΗΠΑ παραμένουν σταθερές στην υποστήριξή τους για μια υπό κυπριακή καθοδήγηση διευθέτηση [του Κυπριακού] με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ, που να επανενώνει το νησί ως διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

"Καθώς η Κύπρος σηματοδοτεί αυτό το ορόσημο, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσβλέπουν στην αξιοποίηση των επιτευγμάτων του περασμένου έτους και στην εμβάθυνση της εταιρικής μας σχέσης τα επόμενα χρόνια", αναφέρει.

#ΗΠΑ #ΜΑΡΚΟ ΡΟΥΜΠΙΟ #1Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

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