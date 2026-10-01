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Νέα κίνηση της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο: NAVTEX για το Oruç Reis και αγωγό προς τα κατεχόμενα

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί εάν το Oruç Reis θα συνοδεύεται από μονάδες του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού κατά τη διάρκεια των ερευνών.

Νέα NAVTEX για δραστηριότητες του ερευνητικού σκάφους Oruç Reis στην Ανατολική Μεσόγειο εξέδωσε η Τουρκία, στο πλαίσιο ερευνών που συνδέονται με τον σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ της Τουρκίας και των κατεχομένων.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Τουρκία, οι έρευνες αφορούν την προετοιμασία της διαδρομής του αγωγού, ο οποίος σχεδιάζεται να συνδέσει τις νότιες ακτές της Τουρκίας με το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου. Το έργο εντάσσεται στους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Άγκυρας για την περιοχή.

Η παρούσα αποστολή, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αφορά την περιοχή μεταξύ Τουρκίας και κατεχομένων και όχι τη ζώνη νοτίως του Καστελλόριζου όπου αυτό είχε δραστηριοποιηθεί το 2020

Δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί εάν το Oruç Reis θα συνοδεύεται από μονάδες του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού κατά τη διάρκεια των ερευνών.

ΠΗΓΗ: KYΠΕ

#ΤΟΥΡΚΙΑ

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