Δεύτερη τουρκική αντι-NAVTEX μέσα σε λίγες ώρες - Η Άγκυρα αμφισβητεί την κυπριακή ΑΟΖ

Η τουρκική παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία δρομολογείται η επανέναρξη των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης, με την Άγκυρα να επαναφέρει τις διεκδικήσεις της σε θαλάσσιες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου.

Είχε προηγηθεί, λίγες ώρες νωρίτερα, τουρκική αντι-NAVTEX με αφορμή την ελληνική αναγγελία για τη διεξαγωγή της πολυεθνικής άσκησης ΕΥΝΟΜΙΑ, μέσω της οποίας η Τουρκία επιχείρησε να αμφισβητήσει την ελληνική περιοχή ευθύνης και την αρμοδιότητα έκδοσης ναυτικών αναγγελιών.

Έρευνες από τις 21 Οκτωβρίου στην κυπριακή ΑΟΖ

Η νέα αντιπαράθεση προέκυψε μετά την έκδοση της κυπριακής NAVTEX 302/26, με την οποία ο σταθμός της Λάρνακας ανακοίνωσε τη διεξαγωγή γεωφυσικών ερευνών από το ερευνητικό πλοίο S/V KOBI RUEGG.

Οι εργασίες έχουν προγραμματιστεί για το διάστημα από τις 21 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου 2026, εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, και αφορούν το καλωδιακό σύστημα East to Med Corridor.

Πρόκειται για το έργο υποθαλάσσιου καλωδίου μεταφοράς δεδομένων που σχεδιάζεται να συνδέσει την Ασία με την Ευρώπη μέσω της Σαουδικής Αραβίας, της Κύπρου και της Ελλάδας.

Στην κυπριακή αναγγελία προσδιορίζονται δύο γραμμές κατά μήκος των οποίων θα πραγματοποιηθούν οι έρευνες, με διάδρομο συνολικού πλάτους 10 ναυτικών μιλίων, δηλαδή πέντε ναυτικά μίλια εκατέρωθεν της κάθε γραμμής.

Η NAVTEX εκδόθηκε στις 15 Οκτωβρίου και προβλέπεται να ακυρωθεί στις 3 Νοεμβρίου.

Η Τουρκία αμφισβητεί την κυπριακή NAVTEX

Λίγο μετά την κυπριακή αναγγελία, η Τουρκία εξέδωσε αντι-NAVTEX, υποστηρίζοντας ότι οι προγραμματισμένες έρευνες αφορούν περιοχή της «τουρκικής υφαλοκρηπίδας».

Για να στηρίξει τη θέση της, η Άγκυρα επικαλείται τα εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας που έχει μονομερώς κοινοποιήσει στα Ηνωμένα Έθνη με επιστολή ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2020.

Παράλληλα, αμφισβητεί ευθέως την αρμοδιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να εκδίδει NAVTEX στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, χαρακτηρίζοντας μη εξουσιοδοτημένο τον σταθμό της Λάρνακας και υποστηρίζοντας ότι η περιοχή εμπίπτει στην τουρκική περιοχή ευθύνης για την έκδοση ναυτικών αναγγελιών.

Η τουρκική αναγγελία επαναφέρει επίσης τις γνωστές θέσεις της Άγκυρας για την Κυπριακή Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι η «Κύπρος δεν εκπροσωπεί το κράτος που ιδρύθηκε το 1960».

Επιπλέον, σημειώνει ότι η χρήση του όρου «Κύπρος» δεν συνιστά αναγνώριση της ελληνοκυπριακής διοίκησης ούτε προδικάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Τουρκίας που απορρέουν από τη Συνθήκη Εγγυήσεως και τη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης του 1960.

Σε ιδιαίτερα έντονο ύφος, η τουρκική NAVTEX αναφέρει ότι «οι προσπάθειες νομιμοποίησης παράνομων ισχυρισμών της ελληνοκυπριακής διοίκησης μέσω της NAVTEX είναι άκυρες και ούτε έγιναν ούτε θα γίνουν αποδεκτές από την Τουρκία».

Επιμένει στη «Γαλάζια Πατρίδα» η Άγκυρα

Οι δύο τουρκικές αντι-NAVTEX, που εκδόθηκαν με διαφορά λίγων ωρών, καταδεικνύουν την επιμονή της Άγκυρας στην αμφισβήτηση των περιοχών ευθύνης Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η τουρκική πλευρά δεν περιορίζεται στην αμφισβήτηση της αρμοδιότητας έκδοσης NAVTEX, αλλά επιχειρεί παράλληλα να προβάλει τις διεκδικήσεις της επί θαλάσσιων περιοχών τις οποίες θεωρεί ότι εμπίπτουν στην τουρκική υφαλοκρηπίδα.

Οι κινήσεις αυτές συνδέονται με το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» και τις μονομερείς τουρκικές διεκδικήσεις που αποτυπώθηκαν στις συντεταγμένες και στον χάρτη που κατατέθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη το 2020.

Η χρονική συγκυρία αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς, παράλληλα με τις προγραμματισμένες εργασίες για το EMC, βρίσκεται στο προσκήνιο και η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Κρήτης, με το ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo.