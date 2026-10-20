Δεκάδες ακίνητα, διαμερίσματα στο εξωτερικό, ακριβά αυτοκίνητα, πίνακες και μετοχές στον ΑΠΟΕΛ - Τα πόθεν έσχες 34 βουλευτών

Ακίνητη περιουσία

Στη δήλωση του Γιώργου Παμπορίδη περιλαμβάνονται 26 εγγραφές ακίνητης περιουσίας, με 21 από αυτές να αφορούν χωράφια. Μεταξύ των υπόλοιπων ακινήτων καταγράφονται συμμετοχή σε εξαώροφο κτίριο στη Λευκωσία, κατοικία στο Παραλίμνι, διαμέρισμα στην Αθήνα, εξοχικά καταλύματα στην Πάρο και ισόγεια κατοικία στην Αλάμπρα.

Οι συμμετοχές σε χωράφια προέρχονται κυρίως από γονικές δωρεές και αφορούν περιοχές της Αλάμπρας και της Λευκωσίας. Τα ποσοστά ιδιοκτησίας είναι διαφορετικά ανά τεμάχιο και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μερίδια 1/50, 1/100 και 1/6.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης καταγράφει 22 εγγραφές ακίνητης περιουσίας, εκ των οποίων οι 17 αφορούν χωράφια. Στη δήλωσή του περιλαμβάνονται επίσης ένα διαμέρισμα στη Δασούπολη, δύο ισόγειες κατοικίες στη Λάπηθο, κήπος και δικαίωμα σε τρεχάτο νερό. Σημαντικό μέρος της περιουσίας του προέρχεται από κληρονομιές και βρίσκεται σε κατεχόμενες περιοχές. Σε αρκετά από τα χωράφια στον Άγιο Επίκτητο και στην Κλεπίνη, το δηλωμένο μερίδιο ανέρχεται στο 1/192.

Ο Μάριος Πελεκάνος δηλώνει επίσης 22 εγγραφές, εκ των οποίων 18 αφορούν χωράφια, κυρίως στην περιοχή Μενίκου. Στις υπόλοιπες εγγραφές περιλαμβάνονται ποσοστό σε πατρική κατοικία στον Στρόβολο και άλλες μορφές ακίνητης περιουσίας.

Αντίστοιχα, ο Χρύσης Παντελίδης καταγράφει 17 εγγραφές, εκ των οποίων 13 αφορούν χωράφια. Μεταξύ των ακινήτων του περιλαμβάνονται διώροφη κατοικία με υπόγειο 238 τετραγωνικών μέτρων στη Λακατάμια, οικόπεδο στο Πολιτικό και διαμέρισμα στη Λεμεσό. Τα περισσότερα δηλωμένα χωράφια βρίσκονται στον κατεχόμενο Άγιο Ηλία Αμμοχώστου, με ποσοστά συμμετοχής που σε αρκετές περιπτώσεις ανέρχονται στο 12,5%.

Κατοικίες, διαμερίσματα και οικόπεδα

Διαφορετική εικόνα παρουσιάζουν άλλες δηλώσεις, στις οποίες καταγράφεται μικρότερος αριθμός ακινήτων, αλλά μεγαλύτερη συγκέντρωση σε οικιστικές μονάδες.

Η Φωτεινή Τσιρίδου δηλώνει 12 ακίνητα: τρεις κατοικίες, τέσσερα γραφεία, τέσσερα χωράφια και ένα διαμέρισμα στο Λονδίνο. Για το τελευταίο αναγράφεται κόστος αγοράς €1.275.845 το 2026. Στη δήλωσή της καταγράφεται επίσης κληρονομική κατοικία στη Λεμεσό με κτηματολογική εκτίμηση €1.459.800 για το 2021, καθώς και κατοικία στη Γερμασόγεια, με ποσοστό ιδιοκτησίας 50% και αναγραφόμενο κόστος €680.800.

Ο Χρύσανθος Σαββίδης δηλώνει δέκα εγγραφές, μεταξύ των οποίων δύο κατοικίες, ένα διαμέρισμα στην Αθήνα, τέσσερα χωράφια και τρία οικόπεδα.

Ο Πανίκος Λεωνίδου καταγράφει οκτώ εγγραφές, οι οποίες περιλαμβάνουν πέντε χωράφια ή αμπέλια, δύο κατοικίες και ένα διαμέρισμα.

Ο Πρόδρομος Αλαμπρίτης δηλώνει δύο κατοικίες, ένα οικόπεδο και ένα χωράφι στην Αραδίππου. Το μερίδιό του στις δύο κατοικίες ανέρχεται στο 50%.

Δύο κατοικίες και ένα χωράφι δηλώνει η Σάβια Ορφανίδου. Η μία κατοικία βρίσκεται στον Στρόβολο και δηλώνεται σε πλήρη κυριότητα, ενώ η δεύτερη βρίσκεται στον Κάτω Δρυ, με ποσοστό 50%.

Ο Βαλεντίνος Φακοντής δηλώνει δύο διαμερίσματα στη Χλώρακα, δύο οικόπεδα και ένα χωράφι. Τα δύο διαμερίσματα, όπως και τα οικόπεδα, προέρχονται από κληρονομιά.

Ακίνητη περιουσία στις κατεχόμενες περιοχές

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό πολλών δηλώσεων αποτελεί η ύπαρξη περιουσίας στις κατεχόμενες περιοχές.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης καταγράφει σημαντικό αριθμό κληρονομικών τεμαχίων σε Λάπηθο, Βασίλεια, Άγιο Επίκτητο και Κλεπίνη.

Ο Χρίστος Χριστοφίδης δηλώνει πέντε χωράφια στις περιοχές Μάσσαρι και Κυρά Μόρφου, πέραν της κατοικίας που κατέχει κατά το ήμισυ στη Λευκωσία. Τα χωράφια περιλαμβάνονται στη δήλωση ως κληρονομική περιουσία.

Ο Αδάμος Ασπρής καταγράφει συμμετοχή σε ισόγεια κατοικία στη Λάπηθο, χωράφι και κτίριο στην περιοχή Βασίλειας, καθώς και διαμέρισμα στο Γέρι, το οποίο αποκτήθηκε με αγορά το 2019 έναντι €121.000.

Από Porsche και BMW μέχρι αυτοκίνητα των €2.000

Σημαντικές διαφορές παρουσιάζουν οι δηλώσεις πόθεν έσχες και στην κατηγορία των οχημάτων. Ο Γιώργος Παμπορίδης καταγράφει τέσσερα οχήματα, με συνολικό δηλωμένο κόστος απόκτησης €231.500. Πρόκειται για Porsche 911, που αγοράστηκε το 2009 έναντι €84.000, BMW 740i με κόστος €32.500, Porsche Macan Turbo με κόστος €100.000 και μοτοσυκλέτα Ducati Scrambler, η οποία αποκτήθηκε το 2015 έναντι €15.000. Αξιοσημείωτο είναι ότι τόσο η BMW όσο και η Porsche Macan δηλώνονται με έτος απόκτησης το 2026.

Δύο αυτοκίνητα BMW δηλώνει ο Γιώργος Λυσανδρίδης, με συνολικό κόστος απόκτησης €115.000. Το πρώτο είναι BMW 520d Saloon F10, με κόστος €52.000 και έτος απόκτησης το 2011, ενώ το δεύτερο είναι BMW 520d Saloon G60, που αγοράστηκε το 2025 έναντι €63.000.

Τρία αυτοκίνητα και ένα σκάφος

Τρία αυτοκίνητα περιλαμβάνονται στη δήλωση του Γιαννάκη Γαβριήλ, με συνολικό κόστος €85.400. Πρόκειται για Audi Q4 e-tron, αξίας απόκτησης €50.400, Audi Q5 με €25.000 και Volkswagen Polo με €10.000. Παράλληλα, στη δήλωσή του καταγράφονται ένα μικρό σκάφος, το οποίο αποκτήθηκε μέσω δωρεάς το 2018, και τρία κυνηγετικά όπλα, επίσης από δωρεές.

Δύο οχήματα δηλώνει ο Σωτήρης Ιωάννου, με συνολικό κόστος €47.000: ένα Toyota RAV4, το οποίο απέκτησε το 2026 έναντι €26.000, και ένα Toyota C-HR, που αγοράστηκε το 2023 έναντι €21.000.

Στον αντίποδα, ο Χρίστος Χρίστου δηλώνει ένα Mazda 6 με αναγραφόμενο ποσό €2.000 και έτος απόκτησης το 2005, ενώ ο Πανίκκος Ξιουρουππάς καταγράφει μία μοτοσυκλέτα Vespa, η οποία αποκτήθηκε ως δωρεά το 2026, με δηλωμένο ποσό €1.000.

Οι βουλευτές με συμμετοχές σε εταιρείες

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελούν οι επιχειρηματικές συμμετοχές. Ο Γιώργος Παμπορίδης καταγράφει συμμετοχές σε επτά εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι Parinis Ltd, George Pamboridis LLC, Vorando Holding Ltd, Parormisi Ltd και Parormisi Holdings Ltd. Παράλληλα, δηλώνει 27.284 μετοχές στην Athinodorou Beton Ltd και 7.791 μετοχές στην Bank of Cyprus Holdings PLC, οι οποίες αναφέρονται ως αποκτηθείσες κατόπιν κουρέματος καταθέσεων.

Ο Γιώργος Λυσανδρίδης δηλώνει συμμετοχές σε τρεις διαφορετικές εταιρείες, τις LYSACO SHIPPING & TOURS LTD, LYSACO TRADING LTD και LYSISMART SOLUTIONS LTD. Στην τελευταία καταγράφονται δύο χωριστές αποκτήσεις από 2.500 μετοχές, το 2010 και το 2022.

Ο Βαλεντίνος Φακοντής δηλώνει 1.000 μετοχές στην FAKONTIS CIVIL ENGINEERS LLC και 500 μετοχές στη CYPERCAND PROPERTY DEVELOPER LTD, με αναγραφόμενα ποσά αρχικής επένδυσης €1.000 και €500 αντίστοιχα.

Ακίνητα εκατομμυρίων μέσω εταιρείας

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η δήλωση της Φωτεινής Τσιρίδου, η οποία περιλαμβάνει, εκτός από την προσωπική ακίνητη περιουσία, συμμετοχή 100% στη Mavrommatis Estates Limited. Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνει η ίδια η δήλωση, η εταιρεία κατέχει ακίνητη περιουσία εκτιμώμενης αξίας περίπου €4,2 εκατομμυρίων.

Στην ίδια δήλωση καταγράφονται συμμετοχή 50% στο δικηγορικό γραφείο Κώστας Τσιρίδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε., 25% στην εταιρεία 3R Recepto Reorganisations and Recoveries Ltd και 50% στην Alveare Offices Limited.

Η δηλωμένη αξία ακινήτων της εταιρείας δεν ταυτίζεται με την καθαρή αξία των μετοχών της, ούτε μπορεί να προστεθεί αυτούσια στην προσωπική περιουσία χωρίς να ληφθούν υπόψη ενδεχόμενες εταιρικές υποχρεώσεις.

Πίνακες, τιμαλφή και εξοπλισμός εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ

Πέρα από ακίνητα και τραπεζικούς λογαριασμούς, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία.

Ο Γιώργος Παμπορίδης δηλώνει σε αυτή την κατηγορία συνολικό ποσό €510.000. Συγκεκριμένα, καταγράφει έπιπλα αξίας €200.000, πίνακες €150.000, τιμαλφή €100.000, εξοπλισμό €50.000 και ταχύπλοο σκάφος Glastron με κόστος €10.000.

Ο Γιώργος Λυσανδρίδης δηλώνει αντίστοιχα έπιπλα και εξοπλισμό €10.000, ηλεκτρονικό εξοπλισμό €5.000, πίνακες €1.000 και τιμαλφή, ρολόγια και κοσμήματα €2.000, με συνολικό ποσό €18.000.

Ο Πανίκος Λεωνίδου καταγράφει έπιπλα €12.500, πίνακες €5.000 και τιμαλφή €3.000, συνολικού ποσού €20.500.

Η Νικολέττα Κωνσταντίνου δηλώνει τιμαλφή συνολικού αναγραφόμενου κόστους €18.000, εκ των οποίων €15.000 προέρχονται από αποκτήσεις με ίδιους πόρους και €3.000 από δωρεά.

Οι μετοχές ποδοσφαιρικής εταιρείας

Μία ιδιαίτερη εγγραφή εμφανίζεται στη δήλωση της Σάβιας Ορφανίδου, η οποία δηλώνει 100 μετοχές στην ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο (Δημόσια) ΛΤΔ. Σύμφωνα με τη δήλωση, οι μετοχές αποκτήθηκαν το 1997, με αναγραφόμενο κόστος €171.

Συμμετοχές σε εισηγμένες ή επενδυτικές εταιρείες καταγράφονται και σε άλλες δηλώσεις. Η Αργεντούλλα Ιωάννου δηλώνει 2.026 μετοχές στη Demetra Holdings Plc, με κόστος αγοράς €3.313, ενώ ο Χρίστος Χριστοφίδης καταγράφει 888 μετοχές στη Δήμητρα Επενδυτική και μία μετοχή στην Τράπεζα Κύπρου.

Από €376.206 μέχρι λίγα ευρώ

Σημαντικές αποκλίσεις εμφανίζονται στις καταθέσεις και τα πιστωτικά υπόλοιπα.

Στη δήλωση του Γιώργου Παμπορίδη αναγράφεται συνολικό ποσό €376.206,60, ενώ η Ειρήνη Χαραλαμπίδου καταγράφει €166.969.

Η Αννίτα Δημητρίου δηλώνει €133.100, ο Σωτήρης Ιωάννου €119.205,68, ο Βαλεντίνος Φακοντής €97.302, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης €93.258 και ο Μάριος Πελεκάνος €90.877,40.

Στον αντίποδα, ο Εφραίμ Χρίστου δηλώνει τραπεζικά υπόλοιπα μόλις €10,32. Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου καταγράφει €455, ο Λίνος Ιωάννης Χατζηγεωργίου €540,65 και ο Ανδρέας Αποστόλου €750.

Δάνεια άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ

Σημαντικά ποσά καταγράφονται και στις δανειακές υποχρεώσεις.

Η Φωτεινή Τσιρίδου δηλώνει δάνεια και χρεωστικά υπόλοιπα €1.254.663,93, ενώ ο Γιώργος Παμπορίδης καταγράφει €958.335,49.

Ο Χρύσης Παντελίδης δηλώνει €294.261, ο Χρίστος Χρίστου €196.673,30 και ο Πανίκος Λεωνίδου €167.310,56.

Αντίθετα, μηδενικά δανειακά υπόλοιπα αναγράφονται, μεταξύ άλλων, στις δηλώσεις του Σωτήρη Ιωάννου, του Χρύσανθου Σαββίδη, της Αργεντούλλας Ιωάννου και του Δημήτρη Μπάρου.

Βουλευτές χωρίς ακίνητη περιουσία

Σε 5 από τις 34 δηλώσεις πόθεν έσχες δεν καταγράφονται ακίνητα. Πρόκειται για τις δηλώσεις του Σωτήρη Ιωάννου, του Εφραίμ Χρίστου, της Μαρίνας Νικολάου, του Πανίκκου Ξιουρουππά και της Νικολέττας Κωνσταντίνου.

Ωστόσο, οι συγκεκριμένες δηλώσεις πόθεν έσχες περιλαμβάνουν άλλα περιουσιακά στοιχεία ή τραπεζικά υπόλοιπα.

Ενδεικτικά, η Μαρίνα Νικολάου δηλώνει αυτοκίνητο Audi A3 Sedan, με αναγραφόμενο κόστος €35.000, καθώς και καταθέσεις €3.589.

Η Νικολέττα Κωνσταντίνου δηλώνει εταιρική συμμετοχή, τιμαλφή συνολικού δηλωμένου κόστους €18.000 και τραπεζικές καταθέσεις €3.086,23.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο της Βουλής, στην κατηγορία «Βουλευτές», μπορείτε να διαβάσετε τις δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων των βουλευτών που έχουν αναρτηθεί μέχρι σήμερα: https://www.gov.cy/eidiki_koinovouleftiki_epitropi_pothen_esches/ypochrea-prosopa/