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ΥΠΕΞ: Παράνομο και άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο
Πολιτική

ΥΠΕΞ: Παράνομο και άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Το Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει την απόφαση της Βουλής της Λιβύης να εγκρίνει το μνημόνιο του 2019, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών.

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Την απόφαση της Βουλής της Λιβύης να εγκρίνει το τουρκολιβυκό «μνημόνιο συναντίληψης» του 2019 καταδικάζει το Υπουργείο Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντάς το παράνομο. Η σχετική ανακοίνωση εκδόθηκε το απόγευμα της Τρίτης.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο, το «μνημόνιο» παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και αντίκειται στις αναγνωρισμένες αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και του εθιμικού διεθνούς δικαίου. Οι αρχές αυτές αφορούν τα δικαιώματα των νησιών σε θαλάσσιες ζώνες, μεταξύ άλλων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και την υφαλοκρηπίδα.

«Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Εξωτερικών εξακολουθεί να θεωρεί το εν λόγω “μνημόνιο” παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο, το οποίο δεν παράγει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων κρατών», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

#ΤΟΥΡΚΙΑ #ΥΠΕΞ #ΛΙΒΥΗ

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