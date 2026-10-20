Την απόφαση της Βουλής της Λιβύης να εγκρίνει το τουρκολιβυκό «μνημόνιο συναντίληψης» του 2019 καταδικάζει το Υπουργείο Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντάς το παράνομο. Η σχετική ανακοίνωση εκδόθηκε το απόγευμα της Τρίτης.
ΥΠΕΞ: Παράνομο και άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο
Το Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει την απόφαση της Βουλής της Λιβύης να εγκρίνει το μνημόνιο του 2019, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών.
Όπως αναφέρει το Υπουργείο, το «μνημόνιο» παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και αντίκειται στις αναγνωρισμένες αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και του εθιμικού διεθνούς δικαίου. Οι αρχές αυτές αφορούν τα δικαιώματα των νησιών σε θαλάσσιες ζώνες, μεταξύ άλλων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και την υφαλοκρηπίδα.
«Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Εξωτερικών εξακολουθεί να θεωρεί το εν λόγω “μνημόνιο” παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο, το οποίο δεν παράγει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων κρατών», σημειώνεται στην ανακοίνωση.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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