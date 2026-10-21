Κυπριακό και σχέσεις με ΗΠΑ στο επίκεντρο συνάντησης Χριστοδουλίδη με την AIPAC

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, στη συνάντηση συμμετείχαν ο απερχόμενος Πρόεδρος της AIPAC, Δρ Bernard Kaminetsky, και ο εκλεγμένος Πρόεδρος, Yehuda Neuberger. Εκφράστηκε η βούληση για περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, καθώς και για επίσπευση των προσπαθειών ενίσχυσης του Μηχανισμού 3+1.

Η AIPAC αναφέρθηκε στη συνεχή υποστήριξή της για θέματα κυπριακού ενδιαφέροντος στις ΗΠΑ. Στη συνάντηση έγινε επίσης ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε για την παρούσα κατάσταση στο Κυπριακό και τις προσπάθειες που καταβάλλει για επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά.

Μετά τη συνάντηση με την ηγεσία της AIPAC πραγματοποιήθηκε διευρυμένη συνάντηση με όλα τα μέλη της αντιπροσωπείας. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απηύθυνε χαιρετισμό και απάντησε σε ερωτήσεις για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Κατά την παραμονή τους στην Κύπρο, τα μέλη της αντιπροσωπείας παρευρέθηκαν επίσης σε τελετή στη Λευκωσία προς τιμήν των Εβραίων προσφύγων και των παιδιών που γεννήθηκαν την περίοδο 1946-1949 στο πρώην Βρετανικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο στην Κύπρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ