Τζον Χριστοδούλου για Προεδρικές: «Αν το επιδιώξω, πιστεύω ότι θα το πετύχω» – Τι τον προβληματίζει

Όπως αναφέρει το InBusiness, η νέα τοποθέτηση του Chairman & Owner του Yianis Group έγινε κατά τη διάρκεια του 17ου Limassol Economic Forum, όταν η δημοσιογράφος Αιμιλία Παπαδοπούλου τού έθεσε ευθέως το ερώτημα «θα είστε ο επόμενος πρόεδρος της Κύπρου;».

Ο Τζον Χριστοδούλου απάντησε με τη φράση «αν το επιδιώξω, πιστεύω ότι θα το πετύχω» (If i go for it, I believe I will be), υπογραμμίζοντας ότι έχει εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του και γνωρίζει πολύ καλά ποιος είναι.

Μάλιστα, κοιτάζοντας προς τους υπουργούς και άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους, στάθηκε στη σημασία της εμπειρίας, επισημαίνοντας την ανάγκη να υπάρχουν άνθρωποι που τη διαθέτουν.

Την ίδια ώρα, αναγνώρισε ότι μια ενδεχόμενη απόφαση για διεκδίκηση της Προεδρίας αποτελεί εξαιρετικά δύσκολη επιλογή, καθώς προϋποθέτει μεγάλες προσωπικές θυσίες και σημαντικές αλλαγές στον τρόπο ζωής του.

«Σύννεφο» αστάθειας λόγω Τουρκίας – Βλέπει άνοδο έως 50% με λύση του Κυπριακού

Ο Τζον Χριστοδούλου αναφέρθηκε και στις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η Κύπρος τα πηγαίνει καλά οικονομικά και σημειώνοντας ότι ο ίδιος θα επένδυε στο νησί κάθε του σεντ.

Ωστόσο, υπέδειξε ότι η παρουσία της Τουρκίας δημιουργεί ένα σύννεφο αστάθειας, το οποίο επηρεάζει τις προοπτικές της χώρας.

Σύμφωνα με τον επιχειρηματία, η επίλυση του Κυπριακού και η εξασφάλιση σταθερότητας θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντική οικονομική ανάπτυξη, με άνοδο από 25% έως 50% σε τομείς όπως τα ακίνητα, οι ασφάλειες και οι επιχειρήσεις.

Ο ίδιος ανέφερε ότι έχει ήδη πραγματοποιήσει επαφές και ασκεί πιέσεις προς αυτή την κατεύθυνση, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι για να εμπλακεί ενεργά επιθυμεί να έχει τον έλεγχο και να συνομιλεί με ανθρώπους που αναλαμβάνουν ευθύνες και τηρούν τον λόγο τους.

Όσο για τις τελικές του αποφάσεις, ο Τζον Χριστοδούλου δεν θέλησε να δεσμευτεί, αφήνοντας τον χρόνο να δείξει κατά πόσο θα προχωρήσει τελικά σε διεκδίκηση της Προεδρίας της Δημοκρατίας.