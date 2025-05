Τζούλι Σ. Ντέιβις: Η πρέσβειρα των ΗΠΑ, Επιτετραμμένη στην Ουκρανία με απόφαση Τραμπ

Η Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κύπρο, Τζούλι Σ. Ντέιβις , αναλαμβάνει καθήκοντα Επιτετραμμένης στην Ουκρανία, μετά από απόφαση του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλτ Τραμπ.

Όπως αναφέρεται στην σχετική επίσημη ανακοίνωση ο Πρόεδρος Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δίορισαν την Πρέσβειρα Τζούλι Σ. Ντέιβις ως Επιτετραμμένη στο Κίεβο. Επίσης γίνεται σαφές ότι θα παραμείνει διαπιστευμένη ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Κύπρο και αυτός ο διορισμός σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζει αλλαγή στη σχέση και τη στρατηγική συνεργασία των ΗΠΑ με την Κύπρο.

H Ντέιβις έχει διατελέσει στο παρελθόν Αναπληρώτρια Υπουργός Εξωτερικών για τη Δυτική Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση και Αναπληρώτρια Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Αποστολής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ.

President Trump and Secretary Rubio have identified Ambassador Julie S. Davis to serve as Chargé d'Affaires in Kyiv during this critical moment as we move toward a peace agreement to stop the bloodshed.



Ambassador Davis is a distinguished career member of the Senior Foreign…