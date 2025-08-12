Δημοσκόπηση: Εκτός β΄ γύρου του '28, ο Χριστοδουλίδης

Εκτός του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών του 2028 θα μείνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, εκτιμούν οι συμμετέχοντες σε έρευνα κοινής γνώμης που διενήργησε η Cypronetwork κατά τις τρεις τελευταίες εβδομάδες του Ιούλη.

Σε ερώτηση «ποιους δύο θα βλέπατε να περνούν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών;», το 26% των συμμετεχόντων στην έρευνα επιλέγει ως απάντηση τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, το 22% την πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, το 19% τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, το 18% τον Αβέρωφ Νεοφύτου, το 15% τον δήμαρχο Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος και το 13% τον δήμαρχο Λάρνακας Ανδρέα Βύρα.

Σε ερώτηση «Ποιοι κατά την άποψή σας θα είναι υποψήφιοι στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές το 2028;», το 52% θεωρεί δεδομένη την υποψηφιότητα Νίκου Χριστοδουλίδη και ακολουθούν Οδυσσέας Μιχαηλίδης με 51%, Αννίτα Δημητρίου με 41%, Αβέρωφ Νεοφύτου με 39%, Φαίδωνας Φαίδωνος με 29% και Ανδρέας Βύρας με 21%. Τα ποσοστά αυτά δεν αφορούν τη δημοφιλία των πιο πάνω προσώπων, αλλά εκτιμήσεις για το ποια πρόσωπα θα διεκδικήσουν τελικά την προεδρία της Δημοκρατίας το 2028.

Βουλευτικές

Για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα πάντα με την ίδια έρευνα, ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ φαίνεται να δίνουν σκληρή μάχη για την πρωτιά. Το ΕΛΑΜ κατατάσσεται στην τρίτη θέση με μεγάλη διαφορά από το τέταρτο κόμμα. Το κίνημα ΑΛΜΑ δεν πετυχαίνει διψήφιο ποσοστό που είναι και ο στόχος του Οδυσσέα Μιχαηλίδη για τις βουλευτικές εκλογές, ωστόσο ξεπερνά το ΔΗΚΟ και τα υπόλοιπα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου.

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση «Εάν την ερχόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;». Το ΑΚΕΛ κατατάσσεται πρώτο κόμμα με ποσοστό 17%, ο ΔΗΣΥ δεύτερος με 16%, τρίτο το ΕΛΑΜ με 13%, τέταρτο το ΑΛΜΑ με 9% και πέμπτο το ΔΗΚΟ με 6%. Ακολουθούν στο 2% η ΕΔΕΚ, οι Οικολόγοι, το ΒΟΛΤ και το Κίνημα Κυπρίων Κυνηγών, ενώ ΔΗΠΑ και Κόμμα για τα Ζώα παίρνουν ποσοστό 1%.

Ταυτότητα

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο των προσωπικών και τηλεφωνικών συνεντεύξεων στα νοικοκυριά και η επιλογή του δείγματος έγινε με τη μέθοδο της τυχαίας πολυσταδιακής στρωματοποιημένης δειγματοληψίας. Λήφθηκαν χίλιες συνεντεύξεις κατά την περίοδο 8-31 Ιουλίου από άνδρες και γυναίκες άνω των 18 ετών που διαμένουν σε αστικές και αγροτικές περιοχές.