Ελέγχεται η συμφωνία για τα σωματεία - Στη Βουλή όλη η αλληλογραφία

Ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής έχει σταλεί όλη η αλληλογραφία μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, που είχε ως κατάληξη την έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών της εισήγησης του εφόρου Φορολογίας όπως τα σωματεία με οφειλές προς το κράτος, παρά τη μη τήρηση των δεσμεύσεών τους, παραμείνουν στο σχέδιο ρύθμισης οφειλών του 2023.

Το πανόραμα της πορείας εξόφλησης των οφειλών των αθλητικών σωματείων ζητήθηκε από την Επιτροπή Οικονομικών, προκειμένου να ασκηθεί ο ενδεδειγμένος κοινοβουλευτικός έλεγχος και η ορθότητα της απόφασης της εκτελεστικής εξουσίας. Ειδικότερα, στα χέρια των βουλευτών βρίσκονται εδώ και μερικές ημέρες συνολικά 20 επιστολές, οι οποίες αφορούν αλληλογραφία που είχαν από τον Μάιο του 2023 μέχρι τον Μάιο του 2025 ο έφορος Φορολογίας με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και το Υπουργείο Οικονομικών, κάποιες από τις οποίες είχαν ως παραλήπτη και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Μέσα από τις επιστολές αποτυπώνονται όλες οι ενέργειες που έγιναν, οι πιέσεις της ΚΟΠ ενόψει των κριτηρίων της ΟΥΕΦΑ σε σχέση με τις οφειλές των σωματείων και τον κίνδυνο επιβολής κυρώσεων, αλλά και οι πυρετώδεις διαβουλεύσεις που έλαβαν χώρα τον περασμένο Μάιο μέχρι να δοθεί στα σωματεία που χρωστούν (και δεν ήταν συνεπή) μια τελευταία ευκαιρία.

Με σφραγίδα Μάκη

Το σίριαλ με τις οφειλές των σωματείων έλαβε -τουλάχιστον- προσωρινά τέλος, στις 27 Μαΐου 2025 κατόπιν σχετικής απόφασης του υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού. Στην εν λόγω επιστολή, ο υπουργός Οικονομικών σημειώνει: «Έχω λάβει υπόψη μου τις δύο επιστολές του εφόρου Φορολογίας και ειδικότερα την αναφορά, ότι όλα τα επηρεαζόμενα σωματεία/ποδοσφαιρικές εταιρείες έχουν καταβάλει εμφανώς σοβαρές προσπάθειες συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις τους και μεταξύ άλλων έχουν πληρώσει σεβαστά ποσά, κατ’ αναλογία των οφειλών τους και έχουν παρουσιάσει ένα σχέδιο αποπληρωμών. Σε συνέχεια της επιστολής μου με ημερ. 16 Απριλίου 2025 προς τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών και από την αξιολόγηση των δεδομένων που έχω κάνει, και αφού έχω εξουσιοδότηση μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να λαμβάνω όλες τις απαραίτητες ενέργειες για υλοποίηση του 'Σχεδίου 2023', κρίνω ότι οι εισηγήσεις του εφόρου Φορολογίας είναι τέτοιες που, υπό τις περιστάσεις, ικανοποιούν τον σκοπό του συγκεκριμένου σχεδίου και δεν τίθεται θέμα επανένταξης των σωματείων. Συμφωνώ με την εισήγηση για αναπροσαρμογή του ποσού δόσης για το κάθε επηρεαζόμενο σωματείο / ποδοσφαιρική εταιρεία, εφόσον οι εν λόγω δόσεις προκύπτει ότι δεν ξεπερνούν τον αριθμό δόσεων που τίθεται στην αναφορά του Υπουργικού Συμβουλίου, και σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται επέκταση της περιόδου αποπληρωμής. Ως εκ τούτου, αναμένω ότι με την αναπροσαρμογή του ποσού των δόσεων, και όχι τροποποίηση των όρων της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, εξυπηρετείται ο σκοπός του σχεδίου. Συνάμα επισύρω την προσοχή ότι θα πρέπει να υπάρχει αυστηρή παρακολούθηση της συμμόρφωσης και λήψης των απαραίτητων ενεργειών σύμφωνα με τις αρμοδιότητές σας».

Πόσες τελευταίες φορές;

Για την υπόθεση με τις οφειλές των σωματείων ουδείς μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά ότι το κράτος δεν θα κληθεί να τα ξελασπώσει για ακόμη μια φορά. Ήδη η κυβέρνηση έχει αυτοαναιρεθεί, καθώς στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 18/05/2023, υπήρχε ρητή αναφορά ότι θα επρόκειτο για την τελευταία τροποποίηση. Στην εν λόγω απόφαση αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι: «Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει, για τελευταία φορά, την τροποποίηση του Σχεδίου Αποπληρωμής των Φορολογικών Οφειλών των ποδοσφαιρικών σωματείων/εταιρειών προς το κράτος, όπως επισυνάπτεται στην πρόταση, με τίτλο «Νέο Σχέδιο 2023», το οποίο αποτελεί αναθεώρηση του υφιστάμενου Σχεδίου, και στο οποίο έχουν, μεταξύ άλλων, ενσωματωθεί: η επέκταση της περιόδου κάλυψης του υφιστάμενου Σχεδίου με την ένταξη και των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών της περιόδου 1.4.2021 -31.3.2023, χωρίς την παραχώρηση πρόσθετων ελαφρύνσεων με τη μορφή απομείωσης σε τόκους και επιβαρύνσεις και η μείωση της περιόδου αποπληρωμής των οφειλών σε 168 μηνιαίες δόσεις.

Στην ίδια απόφαση του Υπουργικού αναφέρεται επίσης ότι σωματεία/εταιρείες που δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους θα εξαιρούνται από το Σχέδιο και όλες οι οφειλές τους προς το Τμήμα Φορολογίας θα είναι άμεσα καταβλητέες. «Σε περίπτωση που οποιοδήποτε σωματείο/εταιρεία εξαιρείται από το Σχέδιο, η οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια από τις χορηγίες θα λογίζεται έναντι των οφειλών του/της προς το κράτος», προστίθεται. Για σωματείο/ εταιρεία που δεν θα ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του/της προβλέπεται ότι: θα παραπέμπεται στη Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠ, μετά αϊτό αίτημα της Επιτροπές Παρακολούθησης προς την Ομοσπονδία, για επιβολή ποινής άμεσης απαγόρευσης μεταγραφών, μέχρι της πλήρους εξόφλησης των οφειλών του/της και θα κατονομάζεται στην επιστολή που θα δίνεται στην ΚΟΠ, ως βεβαίωση για την υλοποίηση των συμφωνηθέντων στο παρόν Σχέδιο, έτσι ώστε να μην μπορεί να ικανοποιήσει τα σχετικά κριτήρια της ΟΥΕΦΑ που προνοούν, μεταξύ άλλων, και αφαίρεση βαθμών.

Η διευθέτηση

Στην επιστολή του εφόρου Φορολογίας Σωτήρη Μαρκίδη (την οποία επικαλέστηκε ο υπουργός Οικονομικών), ημερομηνίας 5 Μαΐου 2025, αναφέρεται σε κάθε ένα από τα σωματεία με οικονομικές εκκρεμότητες προς το κράτος και παραθέτει την πρόταση που υπέβαλε το κάθε σωματείο και τη θέση του προκειμένου να καταστεί εφικτή η επανένταξή τους στο σχέδιο αποπληρωμής του 2023. Για τα σωματεία Αθλητική Ένωση Λεμεσού, Εθνικός Άχνας, Ανόρθωσις Αμμοχώστου, Απόλλων Ποδόσφαιρο ΛΤΔ και ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο ΛΤΔ, μετά την καταβολή μέρους των οφειλών και τις ενέργειες που έγιναν για αποπληρωμή του υπόλοιπου οφειλόμενου ποσού, ο έφορος Φορολογίας εισηγήθηκε την επανένταξή τους στο σχέδιο 2023, με αναπροσαρμοσμένο ποσό με βάση τις εναπομείνασες δόσεις. Την ίδια στιγμή, ο έφορος κατέστησε σαφές στα σωματεία/ εταιρείες ότι θα τύχουν όλοι της ίδιας μεταχείρισης όπως κάθε άλλο πρόσωπο που παρουσιάζει εκκρεμότητες στο Τμήμα Φορολογίας. Τους τονίστηκε ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση, το Τμήμα Φορολογίας θα προχωρήσει με τα ενδεικνυόμενα από τη νομοθεσία εισπρακτικά και δικαστικά μέτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», από τα σωματεία έχουν ήδη εκδοθεί επιταγές για τα ποσά που αντιστοιχούν σε οφειλόμενες δόσεις που καλύπτουν την περίοδο μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.