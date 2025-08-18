Ο Γκουτέρες ενημερώνει το Συμβούλιο Ασφαλείας για τον αντικαταστάτη του Κόλιν Στιούαρτ

Στον απόηχο της ολοκλήρωσης της θητείας του Κόλιν Στιούαρτ ως Ειδικού Εκπροσώπου για το Κυπριακό, ο Γενικός Γραμματέας ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες ετοιμάζεται να ενημερώσει το Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ για τον νέο διπλωμάτη που θα τον διαδεχτεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ ο κ. Γκουτέρες σύντομα θα στείλει επιστολή στα κράτη - μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας για να ζητήσει την σύμφωνη γνώμη τους έτσι ώστε ο Σενεγαλέζος διπλωμάτης Κασίμ Ντιανιέ (Khassim Diagne), που έως τώρα υπηρετεί ως Αναπλ. Συντονιστής Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών στο Μάλι, να καταστεί ο νέος Ειδικός Απεσταλμένος του στην Κύπρο και επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ (UNFICYP).

Εάν επικυρωθεί από τα κράτη-μέλη του ΣΑΗΕ ο κ. Ντιανιέ θα αντικαταστήσει τον Κόλιν Στιούαρτ.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει απαντήσει θετικά στην πρόταση του κ. Γκουτέρες.

Πηγές από τον ΟΗΕ αναφέρουν ότι ο κ. Ντιανιέ είναι διπλωμάτης με 25 χρόνια εμπειρίας σε τομείς όπως η προστασία προσφύγων, πολιτικές υποθέσεις, διαχείριση αποστολών και εποπτεία.

Στο παρελθόν υπηρέτησε επίσης ως περιφερειακός διευθυντής για τη Δυτική Αφρική και το Σαχέλ, αλλά και ως Αναπληρωτής Ειδικός Εκπρόσωπος της Αποστολής του ΟΗΕ στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ΜΟΝUSCO, όπου ήταν αρμόδιος για ζητήματα προστασίας και επιχειρήσεων.

ΚΥΠΕ