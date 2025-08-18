Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Πυρά Χατζηγιάννη κατά κυβέρνησης για το ρεύμα: «Παραμένουν θεατές»

Ο κύριος Χατζηγιάννης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση παραμένει θεατής και αναμένει την έγκριση, κατά την έκφραση του, των συνδικαλιστών της ΑΗΚ, για να προχωρήσει στα όποια βήματα στο θέμα της ρύθμισης της αποθήκευσης ενέργειας.

Πυρά εναντίον της κυβέρνησης και των συνδικαλιστικών οργανώσεων της Αρχής Ηλεκτρισμού για τον χειρισμό του θέματος της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας εξαπέλυσε ο Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, βουλευτής του ΔΗΣΥ, Κυριάκος Χατζηγιάννης.

Τονίζοντας ότι το ζήτημα είναι καθοριστικό για τη διασφάλιση της επάρκειας ηλεκτρικού ρεύματος, ο κύριος Χατζηγιάννης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση παραμένει θεατής και αναμένει την έγκριση, κατά την έκφραση του, των συνδικαλιστών της ΑΗΚ, για να προχωρήσει στα όποια βήματα στο θέμα της ρύθμισης της αποθήκευσης ενέργειας.

Πρόσθεσε, ακόμη, ότι, υπό την πίεση του συνδικαλιστικού κινήματος δεν εγκρίνονται αιτήσεις από τον ιδιωτικό τομέα για παραχώρηση αδειών αποθήκευσης ενέργειας.

Σχολιάζοντας τις επικρίσεις του Προέδρου της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ανέφερε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα στο θέμα της αποθήκευσης ενέργειας και ότι προωθείται, με ταχείς ρυθμούς, η εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης, ενσωματωμένου στο δίκτυο, έως τον Ιούνιο του 2026, σε συνδυασμό με την εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης στους δύο ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς της Αρχής Ηλεκτρισμού.

Ο κύριος Λετυμπιώτης πρόσθεσε ότι προωθούνται, επίσης, η δημιουργία αυτόνομων μονάδων αποθήκευσης από ιδιώτες επενδυτές, η μετατροπή των φωτοβολταϊκών πάρκων σε υβριδικά και η υλοποίηση της δυνατότητας αποθήκευσης ενέργειας σε ιδιωτικά υποστατικά και μικρές επιχειρήσεις, με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ευστάθεια του δικτύου.

