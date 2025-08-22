Η Πρόεδρος της Βουλής και ο Αυστριακός Καγκελάριος επαναβεβαίωσαν τη διμερή φιλία

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου και ο Αυστριακός Καγκελάριος, Κρίστιαν Στόκερ, επαναβεβαίωσαν τη φιλία μεταξύ Κύπρου και Αυστρίας κατά την επίσκεψη του Καγκελαρίου στη Βουλή το πρωί της Παρασκευής, στο πλαίσιο της πρώτης επίσημης επίσκεψής του στην Κύπρο.

Η κ. Δημητρίου καλωσόρισε τον κ. Στόκερ στη Βουλή και τον ξενάγησε στην αίθουσα της Ολομέλειας, όπου εξήγησε εν συντομία τις διαδικασίες του κυπριακού Κοινοβουλίου.

Αργότερα, ο Αυστριακός Καγκελάριος υπέγραψε το βιβλίο επισκεπτών. Στο μήνυμά του, ευχαρίστησε τη Βουλή των Αντιπροσώπων και την Πρόεδρό της για τη φιλοξενία που του επέδειξαν κατά την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο. Επεσήμανε επίσης ότι η φιλοξενία «υπογραμμίζει για άλλη μια φορά τον εξαιρετικό δεσμό και τη φιλία που ενώνουν τα δύο έθνη μας ως ομοϊδεάτες εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέραν αυτής».

Ο κ. Στόκερ εξέφρασε ακόμη την πεποίθηση ότι «αυτή η επίσκεψη θα εμβαθύνει την αμοιβαία κατανόηση και τον σεβασμό μεταξύ των χωρών μας και ότι θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά προς το αμοιβαίο συμφέρον μας».

Η Αννίτα Δημητρίου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της Κύπρου προς την Αυστρία «για όλη τη βοήθεια και την υποστήριξη που η Αυστρία έχει παράσχει στην Κύπρο όλα αυτά τα χρόνια».

Από την πλευρά του, ο Κρίστιαν Στόκερ είπε ότι ήταν βουλευτής πριν γίνει Καγκελάριος της Αυστρίας και ότι είναι εξοικειωμένος με το κοινοβουλευτικό έργο. «Γνωρίζω ότι είναι δύσκολη η εξεύρεση πλειοψηφιών σε όλα τα κοινοβούλια της Ευρώπης. Δεν είναι εύκολο», επεσήμανε.

Σημείωσε επίσης ότι οι δύο χώρες έχουν πολύ καλές σχέσεις και ευχαρίστησε την Κύπρο για την υποστήριξή της, ειδικά κατά τη διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Συνέχισε λέγοντας ότι προσβλέπει στην Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026 και εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα είναι επιτυχής.

Η Αννίτα Δημητρίου είπε ότι «σημαίνει πολλά που αναφέρεστε στη βοήθεια που έχει παράσχει η Κύπρος για την ανθρωπιστική -και όχι μόνο- κρίση».

«Είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς η ασφάλεια, η συνέπεια και η σταθερότητα θα αποτελέσουν κύριο στοιχείο για τα κοινοβούλιά μας και για τις χώρες μας», κατέληξε.





ΚΥΠΕ